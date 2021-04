MINJUVE imparte charla sobre promoción de innovación y creatividad juvenil

Foto: Encuentro con jóvenes emprendedores de Managua / TN8

Este miércoles el Ministerio de la Juventud (MINJUVE) realizó un encuentro con jóvenes emprendedores de la capital, los cuales contaron sus experiencias y el éxito que han tenido gracias al apoyo de esta institución.

"Nuestra función aquí es la de dar a conocer nuestra experiencia para aquellas personas que se quieran adentrar a este mundo del emprendimiento, cuál ha sido el proceso que hemos pasado para llevar nuestros productos al mercado nacional e incluso al internacional", expresó Kevin Rivera, emprendedor.

"Mi emprendimiento se llama Lechela que es una crema a base de probióticos con microorganismos de género de lactobacilo, lo que nosotros hacemos con este producto de ser una investigación con física o un bruto finalizado y con esto entrar al mercado competitivo", añadió Rivera.

"Gracias a estas charlas impartidas por el Ministerio de la Juventud es que hemos salido como posicionarnos en el mercado y crear una marca confiable para nuestros clientes", continuó el emprendedor.

Durante la charla asistieron personas que estaban interesadas en aprender a cómo superarse y como ser parte de este proyecto que imparte el Ministerio de la Juventud, el cual está enfocado en la promoción a la innovación y creatividad juvenil.

Participación de la juventud

Para llevar esta actividad a cabo se contó con la participación de dos jóvenes, los cuales se dieron a la tarea de realizar sus propios negocios y dar a conocer su experiencia y herramientas que les brindó el MINJUVE para lograr el éxito que tienen hoy sus emprendimientos.

"De este proyecto me llevó muchas cosas positivas y enriquecedoras, voy llena de tanto conocimiento adquirido; he visto un gran cambio desde el primer día que llegué hasta el día de hoy. He aplicado cada una de las herramientas en el partido el Ministerio la Juventud, ya que gracias a ellos que empecé a innovar un poco más fui más creativa y realmente agradezco todo el apoyo que me han brindado", comentó Lisbeth Mendoza.

Cabe destacar que el Ministerio de la Juventud está en constante apoyo a nuevos emprendimientos, por lo que siempre invita a los jóvenes y adultos a que sean parte de sus actividades e iniciativas a través de su sitio web www.minjuve.gob.ni de esta manera se les facilitará herramientas para que empiece con su negocio desde cero.