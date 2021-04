MINSA inmuniza ante la covid 19 a pacientes con enfermedad renal

German Silva es originario de Rivas y este sábado completó el proceso de inmunización ante la covid 19

German Silva es originario de Rivas y este sábado completó el proceso de inmunización ante la covid 19, fue en el hospital Antonio Lenín Fonseca donde se le aplicaron las dos dosis de la vacuna rusa contra el virus, con diferencia de 21 días entre una y otra.

Silva es atendido periódicamente en la sala de hemodiálisis del hospital del sistema público de salud para dar tratamiento a su enfermedad renal.

"Yo creo que es algo bueno que está haciendo el Gobierno, más que todo ahorita para los que padecemos enfermedades crónica y espero que sigamos adelante para que sigan tratando a todos los otros pacientes que faltan", manifestó tras haber recibido vacuna por voluntad propia.

Otros pacientes como Javier Antonio Morán y Juan Antonio Iglesias del mismo grupo de pacientes vulnerables, por su condición de salud, recibieron la segunda dosis de la vacuna Sputnik V, en este hospital de referencia nacional.

"Está bien lo que están haciendo ahorita, gracias a Dios que nos están apoyando por la salud de nosotros", manifestó Morán, procedente de San Isidro, municipio de Matagalpa.

"Gracias a Dios me he sentido bien, ya con esto me siento un poquito más seguro, saber que ya estoy con las vacunas completas del covid, gracias a Dios todo ha estado bien en estos 21 días y espero en Dios que así siga, gracias al gobierno ha salido gratis", aseguró Iglesias, originario de Nandaime.

En proceso las inmunizaciones

En Nicaragua paulatinamente aumenta el número de pacientes con enfermedad renal inmunizados en los hospitales públicos, subvencionados y privados, las autoridades del Ministerio de Salud se han dado a la tarea de garantizar las dosis y avanzar en el cronograma de vacunación voluntaria.

"Ya en los próximos días estaremos, precisamente la compañera Rosario lo anunciaba, brindando está vacunación también a los hermanos con enfermedades oncológicas, a los hermanos con enfermedades cardíacas y luego, posteriormente, en esta semana que viene también estaremos iniciando en algunos departamentos, en algunos Silais con la vacunación para los hermanos con enfermedades crónicas", explicó el Dr. Enrique Beteta Acevedo, viceministro de Salud.

Las autoridades destacan que es necesario continuar con la práctica de las medidas preventivas para reducir el riesgo de contagio a la población, acciones que deben seguir por seguridad la ciudadanía en general.