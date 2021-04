Segunda fase de vacunación contra el COVID-19 en hospital Monte España

Los pacientes que se aplicaron la vacuna de manera voluntaria agradecieron al Gobierno de Nicaragua Foto: TN8

Este miércoles se desarrolló aplicación de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V dirigida a pacientes con diálisis y hemodiálisis del Hospital Monte España.

"Estamos aplicando la segunda dosis de la vacuna Sputnik V en el hospital Monte España a los pacientes hemodializados. Estamos cumpliendo el día de hoy y gracias a Dios y a nuestro buen Gobierno, al compañero Daniel nuestro presidente y a la compañera Rosario Murillo, estamos cumpliendo a estos pacientes. Recordemos que este es un beneficio que los pacientes están recibiendo como protección a su salud", dijo la doctora Ligia Aragón, epidemióloga del SILAIS Managua.

"Darle gracias a Dios y a nuestro buen Gobierno que nos puso a nosotros de primero para seguir adelante con nuestra familia, ni en la primera vacuna como en la segunda me ha causado efectos secundarios. Me he sentido mejor, normal, dándole gracias por priorizar a los pacientes con hemodiálisis", expresó Alejandro de Jesús Rivera, paciente.

"Me siento muy seguro y de paso quiero agradecerle a Dios y a nuestro Gobierno que siempre se preocupa por su pueblo y aquí estoy más seguro que nunca", dijo Ramon Martínez.

"Vacuna es una bendición"

"Gracias a Dios bien porque así nos da un chance para estar un poco más seguro de la salud. Esta vacuna es una bendición y gracias al Gobierno porque está preocupado por la población nicaragüense y la verdad es que todo es totalmente voluntario", mencionó por su parte Pedro Ordóñez.

Los pacientes que se aplicaron la vacuna de manera voluntaria agradecieron al Gobierno de Nicaragua por esta oportunidad de recibir las dosis de vacuna contra el COVID-19.

El proceso que pasan los pacientes de diferentes enfermedades crónicas, es que primero reciben una charla por los médicos, luego la vacuna pasa por un proceso de descongelamiento de 25 minutos para que se pueda aplicar.

Luego de haberse realizado la vacunación los pacientes son llevados a observación donde esperan aproximadamente media hora para verificar que esta vacuna no tenga ningún efecto secundario en los pacientes.