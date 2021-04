Foto: Familia de Managua recibe un regalo inmenso en plena Semana Santa/TN8

Muy alegre se mostró doña Martha Azucena Juárez Carvajal, quien vive junto a toda su familia en el barrio Las Torres en Managua, al momento de recibir las llaves de su casa digna en plena Semana Santa.

Esta señora dijo que es un milagro contar con una casa digna donde vivir el tiempo de vida que Dios le quiera dar.

"Que Dios me los acompañe siempre a todos, este es un milagro de Dios, yo también le pedí a Dios que sí me pusiera ángeles en mi camino, y aquí están, el Señor (Jesús) me escuchó, porque el Señor se manifiesta de diferentes formas, muchas gracias y que Dios les bendiga y que siempre les guarde por donde vayan", afirmó esta beneficiaria de la vivienda digna del barrio Las Torres en Managua.

El embajador de Taiwán Jaime Chin mu Wu, también reconoció que fue un milagro de Dios, haberle construido esa casa a la beneficiaria, alegría que también llega a muchas familias que por la madre naturaleza han perdido sus viviendas y que de inmediato se les comienza la construcción.

"Un milagro se ha hecho realidad a través de mucha gente, de la alcaldía y desde el Gobierno por esa estrategia que impulsan de restituir el derecho sobre todo a las familias humildes, de bajos recursos como la familia de doña Martha Azucena", refirió el diplomático asiático.

"En el barrio Las Torres se han mejorado las calles con pavimento y concreto hidráulico y se han entregado 71 viviendas solidarias para beneficiar a igual número de familias", manifestó la edil de la capital Reyna Rueda.

Proyectos sociales

"En el 2009, nuestro buen Gobierno comenzó con la atención a las familias de vulnerabilidad como es el caso de doña Martha, y hasta la fecha desde esa época se han entregado 71 viviendas con la de doña Martha, cómo no nos vamos alegrar, ser agradecidos, y sentirnos motivados con las familias", dijo Reyna Rueda, edil de la capital de Nicaragua.



Anunció que para el 2021, se van a construir diez cuadras de asfalto y dos calles de concreto hidráulico con una inversión de 6 millones de córdobas.

Recordó que en los últimos años se han invertido unos 29 millones de córdobas en diferentes proyectos que se han llevado al barrio Las Torres.