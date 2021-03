Desarrollan nueva jornada de vacunación en el Hospital Antonio Lenin Fonseca, Managua

Foto: Pacientes reciben la segunda dosis de la vacuna Sputnik V/ TN8

Este viernes en el Hospital Antonio Lenin Fonseca el Ministerio de Salud (MINSA), desarrolló una nueva jornada de vacunación a pacientes con enfermedades crónicas, para contrarrestar el COVID-19.

Estas importantes jornadas las está realizando el Gobierno de Nicaragua en los departamentos de Managua, Estelí, León, Chinandega y Bilwi.

Según la responsable de Epidemiología del SILAIS Managua, Doctora Ligia Aragón esta es la segunda dosis Sputnik V de Rusia.

"Hoy estamos dando la continuidad a lo que es la segunda aplicación de la vacuna Sputnik V aquí en el Hospital Antonio Lenin Fonseca, gracias a Dios y a nuestro Gobierno estamos llevando a cabo este proceso con orientación que hemos tenido por parte del Presidente y la compañera Rosario Murillo", expresó la responsable de Epidemiología.

A cada uno de los pacientes se les da el seguimiento requerido y el acompañamiento en el proceso de vacunación.

Los pacientes de este centro asistencial no dudaron en agradecer al Gobierno central por brindarles esta vacuna que les ayudara estar protegidos del coronavirus.

"Este es un beneficio que nos vino de maravilla porque esto es una gran bendición, gracias al Gobierno de Nicaragua, esta es la segunda dosis y a mi no me dio nada, aquí en el hospital me han tratado muy bien", dijo Gissela Sánchez.

"Me siento protegido y agradecido estoy con este sistema de salud que nos ha atendido de maravilla y yo la verdad de la charla que nos dieron la primera vez no he sentido ningún malestar y esta vacuna me ha ayudado a sentirme protegido contra el virus", manifestó Pedro Palacios Narváez.

"La verdad que me he sentido bien no sentí nada de lo que talvez iba a darnos con la primera dosis, me he sentido más bien confiado que estoy protegido contra esa mortal enfermedad y gracias al Gobierno que una vez más demuestra cuanto ama a su pueblo", señaló Roberto Paladines.