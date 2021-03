Segunda dosis de vacuna COVID-19 es aplicada en el Hospital Militar

Foto: Vacunación en el Hospital Militar / TN8

Pacientes de hemodiálisis y diálisis peritoneal vacunados con la primera dosis de la vacuna Sputnik V en el Hospital Militar Alejandro Dávila Bolaños, acudieron de manera voluntaria este viernes 26 de marzo a aplicarse la segunda dosis con la que se completa este tratamiento.

“Estamos felizmente llevando a cabo la segunda dosis de la vacuna Sputnik V a los pacientes de hemodiálisis, estamos cumpliendo las orientaciones por medio del Gobierno llevando este beneficio que es gratuito y voluntario a todos los pacientes”, dijo Noel Turso, subdirector médico del Hospital Militar.

“Son pacientes del grupo renales crónicos y están aplicándose esta segunda dosis para estar preparados y prevenir el COVID-19. No hemos tenido reacciones adversas, ninguna dificultad en la parte de la administración", agregó Turso.

Este primer grupo es de 40 pacientes y el día de mañana sábado se atenderán a otros 45 hasta terminar de aplicar en todos aquellos que recibieron la primera dosis de la vacuna rusa.

Reacción de los beneficiados

“Gracias a Dios me he sentido muy bien y gracias también al Gobierno que han dado estas bendiciones, nunca pensamos llegar hasta aquí, solamente con este Gobierno como el que tenemos nosotros y en otros países los gobiernos no se preocupan”, expresó el señor Luis Guillén, beneficiado.

“Me he sentido muy bien y nos permite contar con un Gobierno que se preocupa por las personas más necesitadas, con nosotros se inició este proceso”, dijo el paciente Juan Carlos Ortiz Mayorga.

Esta jornada de vacunación se está llevando a cabo en todos los centros donde se aplicaron las primeras dosis, y a aquellos pacientes crónicos que de manera voluntaria estén dispuestos a recibir su segunda dosis, los especialistas estarán atendiéndoles en el transcurso de toda la Semana Santa.

El Gobierno de Nicaragua con el MINSA a partir del 2 de marzo ha priorizado a este primer grupo de pacientes de riesgo para evitar complicaciones a través de este virus que ha afectado a la población en general a nivel mundial.