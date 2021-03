Nicaragua con plan para resguardar recursos naturales en Semana Santa

Foto: Conferencia de prensa del MARENA / TN8

El Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) ha presentado un plan de resguardo de los recursos de Nicaragua, que pondrá en marcha durante la movilización en masa de las familias en el periodo de vacaciones de Semana Santa.

Más de 700 visitas de sensibilización realizará MARENA para prevenir incendios por la caza de garrobos, entre otras acciones.

"Preventivas de decir no quememos o prevengamos no quemar, cuidando esas chivas de cigarro, los que consumen cigarrillos, no pegando fuego para poder cazar una iguana y un garrobo que hoy por hoy ya lo encontramos en un zoocriadero y así apoyamos a los emprendimientos y a estas iniciativas importantes de la diversificación de los ingresos de las familias nicaragüenses", manifestó la ministra de MARENA, Sumaya Castillo.

Parte del plan es desarrollar 150 charlas ambientales a nivel nacional para reducir las cantidades de desechos liberados en la naturaleza.

"A fin de dar ese mensaje a la población de la importancia de manejar la basura, botemos la basura en su lugar, utilicemos los sitios que están destinados para el depósito de esta basura y de esta manera evitamos también perjudicar o contaminar nuestras playas", agregó Castillo.

Promoción de turismo sostenible

Dijo que hay 70 jornadas ambientales programadas en los centros turísticos de playa.

"Siempre de la mano con INTUR, con las instituciones, el Movimiento Ambientalista Guardabarranco, las alcaldías municipales que vienen desarrollando un rol muy importante en toda la promoción de los sitios de nuestra amada Nicaragua", detalló.

Las giras interpretativas también son parte del plan de trabajo de este ministerio, igualmente enfocado en el aprovechamiento responsable de los recursos de la flora y fauna.

"Que se van a desarrollar en las áreas protegidas como es nuestro Cañón de Somoto, el único geoparque de la región centroamericana, y por supuesto con una diversidad de atractivos en cuanto a diversificar actividades económicas en armonía con la naturaleza como es la producción de miel, el ecoturismo", manifestó la ministra de MARENA.

Además el miércoles 31 de marzo se llevará a cabo un evento ambiental en el que participarán ciclistas en una jornada que tendrá como escenario el refugio de vida silvestre La Flor.