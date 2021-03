Carretas peregrinas llegan al Santuario de Jesús del Rescate en Rivas

Carretas peregrinas llegan a Popyuapa, Rivas / Fotografía: Jimmy Altamirano-TN8

Casi 300 carretas salieron el pasado jueves de diversas zonas de Nicaragua rumbo a Popoyuapa en Rivas para venerar la sagrada imagen de Jesús del Rescate. Este lunes en horas de la mañana llegaron a su destino.

Desde las primeras horas de la mañana avanzaba por la carretera panamericana la caravana de casi 3 centenares de carretas cargadas con peregrinos que iban contentos y con mucha fe porque estaban en la recta final de su viaje a Popoyuapa.

"Esto es por herencia de familia y por diversos favores que hemos recibido de Jesús del Rescate. Estamos pidiendo por la salud de la familia, por la salud de los abuelos, por los difuntos de nuestra familia y ahora pidiendo especialmente por el cese de la pandemia y por la paz de Nicaragua", dijo el peregrino de Masaya, Bosco Gaitán.

"Yo vine 23 años con mi mamá en su carreta y es mi primer año porque yo le prometí al Señor y le pedí que la pandemia que venía que era terrible, que no pasara a más aquí en Nicaragua. El Señor me ha hecho muchos milagros a mi y por ese motivo es que vengo aquí", expresó la señora Alba Palacios.

Finalmente culminó su peregrinación. Las carretas llegaron frente al Santuario de Jesús del Rescate, que como medida preventiva, permanecería cerrado, pero eso no disminuyó la fe y alegría de quienes llegaron a implorar milagros o pagar favores.

"El milagro es que yo estaba quebrada de mi brazo y le pedí a él que me sanara, y por eso año a año yo lo vengo a ver a él porque esta es una peregrinación que tenemos desde hace 12 años", comentó la señora Juana María González, originaria de Granada.

"Tengo 27 años de participar porque Dios me ha hecho buenos milagros y tenemos que estar con él todo el tiempo, en especial que años atrás se me enfermaron los niños y empecé a pedirle a él. Vine como invitado arribando carretas, por conocer, pero desde ahí para allá solo me dediqué a él", refirió el señor Cesar Marenco.

Muchos habitantes de la zona saludaron la llegada de los devotos procedentes de Masaya, Granada y Carazo. La emoción estaba a flor de piel en este momento en que la jornada llegaba a su fin y se recordaba a quienes en vida fueron devotos del Señor del Rescate.

"Vengo solo a pagar mi promesa porque mi esposa me dejó, se me fue en este año que pasó que todavía vine con ella, pero hoy eso es lo que me trajo aquí", confesó con lágrimas en sus ojos el señor Lázaro Francisco Arias, originario de Masaya.

Devotos veneran imagen

En pequeños grupos, los peregrinos ingresaron al Santuario a encender velas o colocar milagros mientras contemplaban la venerada imagen de Jesús del Rescate, que fue declarado patrono de Rivas.

"Por ejemplo la sanación de mis hijos, soplo en el corazón uno y la vista el otro de un resfrío que no se le quitaba por muchos años, pero vine ante Jesús del Rescate y él me hizo el milagro de la sanación de mis hijos", destacó la señora Isabel Muñoz, peregrina de La Paz, Carazo.

"Vengo a pagar promesa por mis hermanos, mi familia, mi mamá, porque nos ha concedido demasiados, muchos, por ejemplo mi problema que yo tengo que es la epilepsia y me lo ha concedido mi padre celestial", puntualizó el joven Mario Martínez, originario de Rivas.

Debajo de la sombra de los árboles, en extensos patios, es donde se instalan los devotos quienes permanecen hasta 10 días, pero la mayoría emprende el viaje de regreso el Jueves de Dolores, tras 4 días de venerar a Jesús del Rescate.