Foto: Termina la XIII Feria del Caballo Español en Granada

Con broche de oro culminó la XIII Feria del Caballo Pura Raza Español en Granada, la cual se desarrolló del 13 al 21 de marzo, con la presentación de las caballerías más importantes del país y de nivel internacional mostrando equinos de razas puras.

En la Feria se presentaron diferentes razas de equipos como el iberoamericano pero en especial de la raza española; esta actividad fue desarrollada por la Asociación Nicaragüense de Criadores de Caballos Pura Raza Española (ANCPRE) familias de todo el país visitaron las instalaciones del Cocibolca Jockey Club para conocer más del crianza y adiestramiento de los equinos.

El presidente de ANCPRE, Ismael Reyes, agradeció al gobierno y cada una de sus instituciones por el apoyo brindado “no me puedo quejar de la Alcaldía de Granada y del Gobierno que nos ha apoyado muchísimo, la feria ha sido todo un éxito y eso nos da la alegría y motivación para que el próximo año podamos realizarla, el vicealcalde ya nos dijo que cada año nos apartaran estas fechas” destacó Reyes.

La feria cerró la jornada con la presentación artística del grupo musical “Los Karkis” actividad a la que cientos de granadinos asistieron para bailar temas musicales como “tipitapa, tipitapa” “ya no se usa peludo” “el negro pela su mazorca”.

#Nicaragua #Granada | Familias granadinas disfrutan de la música y algarabía que transmite el grupo musical Los Karkiks quienes se presentaron en la Feria del Caballo Pura Raza Español en Granada. pic.twitter.com/syMsXsHa3b — TN8 Nicaragua (@canaltn8) March 22, 2021

“Desde que supimos que Los karkis estarían en aquí en esta feria no lo pensamos dos veces, creo que no hay nicaragüense que no conozca parte del repertorio de este gran grupo que nos ha puesto a bailar a todos” dijo Mercedes Marín.

Doña María Pazos y Juan Baldelomar esperaron con ansias que la gira de la agrupación culminara en Granada para poder bailar los ritmos de Los Karkis “desde que supe que vinieran a Nicaragua y que andaban de gira sabíamos que tarde o temprano vendrían a Granada y pues al saber que estarían aquí aprovechamos” dijo la pareja.