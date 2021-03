Nicaragua recibe al púgil Román Chocolatito González

Al llegar al aeropuerto Augusto C. Sandino fue recibido por jóvenes, familiares, amigos Foto: Cortesía

Llegó a Managua, Román (Chocolatito) González, quien hace una semana se enfrentó al boxeador mexicano El Gallo Estrada.

¨Ya se está realizando la tercer pelea, estamos en eso, agradecer a Dios y al pueblo de Nicaragua, posiblemente sea en el mes de septiembre de este año que se de la tercera pelea, eso ya era un hecho, tenemos muchos planes, pero al suave, quiero estar primero con mi familia, aun no tenemos lugar donde se realizará esa pelea, le gente quiere la tercer pelea y pienso que genera mucho dinero, viene lo bueno¨ ¿dos millones (dólares) le preguntaron, cuidado más, respondió Román entre risas.

Mencionó que después de la pelea, no habló con El Gallo.

Román, ha insistido en que le robaron esa pelea al cuatro veces campeón de boxeo.

¨Agradecer a Dios y a toda mi familia, todos sabemos los resultados, lo importante es que demostramos la calidad, el talento que Dios me regaló, en el momento me sentí muy triste, saber que yo gané la pelea, sabía que Nicaragua estaba feliz, ya sabemos todo el resultado, aquí estamos en pie de lucha¨ dijo Román a los periodistas.

Mencionó que en el momento no se sienten los golpes, pero que al día siguiente si asimiló los golpes que le dio su contrincante.

¨Quizás la condición en ese momento no sentí mucho los golpes, pero si al día siguiente, me gustó más el doce asalto, en mi esquina me decían que ya teníamos ganada la pelea y me animó a cerrar con todo¨, mencionó.

A su llegada, Román confirmó que este año se va a dar la trilogía con Juan Francisco "El Gallo" Estrada , aunque no confirmó fecha exacta, pero sí que será en el mes de septiembre.

Al llegar al aeropuerto Augusto C. Sandino fue recibido por jóvenes, familiares, amigos y una batería de cronistas deportivos, en medio de aplausos y vítores.

Además llegó la mamá de Román, doña Liliam Antonia Luna, del barrio La Esperanza en Managua.

Llegada de Román "Chocolatito" González al aeropuerto Augusto C. Sandino



Fue recibido por jóvenes, familiares, amigos y una batería de cronistas deportivos, en medio de aplausos y vítores. @chocolatitobox pic.twitter.com/feHhRwSxuS - TN8 Nicaragua (@ canaltn8) 20 de marzo de 2021

De igual manera acudió la alcaldesa de Managua Reyna Rueda, vicealcalde Enrique Armas, y el coordinador de Juventud Sandinista, Milton Ruiz, entre otros.

¨Nos llena de gozo y alegría la recibir a nuestro campeón y queremos darla las gracias de corazón por la digna representación que hizo a Nicaragua, es nuestro campeón, es nuestro ganador, así que le damos gracias a Dios de tenerlo en su tierra, gracias Chocolatito porque nos sentimos muy emocionados por la representación¨, afirmó la edil de Managua.

Román anunció que desea realizar un evento muy especial de agradecimiento a Dios, por todas las bendiciones que le ha dado.