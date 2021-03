Lucha olímpica, un deporte que le está gustando a los jóvenes nicaragüenses

Jóvenes practican deporte de lucha olimpica en Managua / Fotografía: Antenor Peña-TN8

La lucha olímpica es un deporte rudo que ya les está encantando a los jóvenes nicaragüenses, hombres y mujeres, por lo que se ha visto en los parques presentaciones donde a muchos les apasiona practicar esta actividad.

En el parque Los Marañones en Managua, Nicaragua se hizo una demostración para que los asistentes se apasionen por esta disciplina.

"Entonces la lucha olímpica trata de proyecciones, técnicas, de abajo, de arriba, máximas proyecciones son de cuatro puntos, que es una elevación donde tu oponente eleva su cadera y lo dejás caer al suelo. Como cualquier otro deporte hay algunas lesiones, pero es un deporte sano, es un deporte donde podés recrearte y sobretodo que es bastante táctico, es decir, que el sistema cognitivo va a ayudar bastante a la memoria", afirmó Cristofer Gurdián, entrenador de lucha olímpica.

Un práctica que mantiene en forma

Estos atletas afirman que quieren llegar muy lejos, y aclaran que no se trata de un deporte rudo, así a como se ve, sino de una práctica que ayuda a mantener en forma el cuerpo y salir de los vicios.

"Este es un deporte muy bonito, mi sueño es estar en la selección. Me gustó cuando lo miré en Facebook, quiero participar, llegar a ganar una medalla de oro y poder representar al país; es algo muy bonito, tenemos nuestras técnicas, para este deporte no hay edad, yo como adolescente me enfrento a otra persona con el mismo peso, es decir, que hay muchas categorías, llevo un año en prácticas", afirmó Ashley Michel Mora Valdivia.

Estos jóvenes ya han hecho diversas presentaciones en los municipios del país y esperan que más personas se sumen a practicar la lucha olímpica.

"Es un deporte que les ha gustado, y nosotros hemos llegado hacer exhibiciones a los departamentos, por ejemplo, hace poco fuimos a Masaya de lucha zambo y estamos luchando con los jóvenes para que salgan de las drogas, para que no anden en malos pasos y más para que practiquen un deporte sano que no se influyan en las drogas", afirmó Isaías Cruz, joven que practica lucha olímpica.