Nicaragua lanzó convocatoria para participar en Concurso de Artes Visuales

Con el objetivo de estimular el ingenio, la creatividad y fomentar el talento de los estudiantes técnicos en las artes visuales, se desarrolló en los 45 Centros Tecnológicos, del Instituto Tecnológico Nacional, (INATEC), el Concurso de Artes Plásticas “Arte, Valor Creativo para Convivir”.

"Este el tercer concurso que durará mes y medio, para promover la creatividad, el talento de los jóvenes de educación técnica en su proceso formativo, generando alternativa para recepción y así promover la cultura", informó Javier Zúniga.

El lanzamiento de la convocatoria se realiza en el Centro Tecnológico Simón Bolívar de Managua. El período de inscripción es del 19 al 26 de marzo, el 16 de abril último día para entregar y el 28 de abril la premiación.

"Vamos a trabajar en grafito, nosotros nos dedicamos a los sombreados, cambiar textura, a mi me encanta dibujar desde antes de la secundaria, pero aquí en la escuela he mejorado mi talento. Tengo profesores que me dan asesoría para poder desempeñarme mejor, soy soy de Tipitapa y estoy muy emocionado con mis estudios", explicó el estudiante Axel Avendaño.

Participantes

"Yo me inspiré en Arlen Siu, porque fue una mujer valiente que luchó por Nicaragua contra la dictadura de Somoza, y aquí estamos con las oportunidades que nos dan para poder demostrar nuestro talento que tenemos. Yo pinté en cartón, y a mi me gusta dibujar desde pequeña lo he hecho", afirmó Brittany Meza, estudiante de dibujo del Tecnológico Simón Bolívar de Managua.

En dicho concurso participan 2 mil 500 estudiantes promotores del talento, en las disciplinas de dibujo, pintura, escultura, artes plásticas (barro, cerámica, grabado, papel reciclado), artesanía (trabajos en madera), diseño digital (artes digitales) y fotografía.

Para participar los aspirantes deberán enfocar su trabajo artístico visual en el orgullo, unidad e identidad nacional, enmarcado en la historia y la cultura de nuestro país.