Miss Teen Nicaragua abre convocatoria de casting oficial 2021

Foto: Convocatoria a Miss Teen Nicaragua 2021.

Este miércoles 10 de marzo se hizo el lanzamiento oficial de Miss Teen Nicaragua 2021, el evento y plataforma más importante de belleza en el país, el cual cumple 10 años de trayectoria formando a jovencitas con un gran futuro por delante.

Xiomara Blandino, directora de Miss Teen Nicaragua, durante la conferencia de prensa realizada en el Centro de Convenciones Olof Palme, en Managua, dijo que "este año estamos celebrando 10 años, sin duda alguna vamos a tirar la casa por la ventana. Hemos vivido experiencias gratificantes (...) ha sido una trayectoria increíble, hemos podido trabajar con jóvenes de todo el país y eso me llena a mí de orgullo".

Te interesa: Educadoras técnicas de Nicaragua en foro sobre dignidad de las mujeres

Blandino dijo que en este tiempo el proyecto ha madurado mucho, con grandes experiencias ganadas y en que lo principal es impulsar a esas jóvenes a que sean mujeres ejemplo de empoderamiento y de proyección profesional. "Me siento orgullosa del trabajo que he hecho, no podría hacer este trabajo sin la ayuda de Dios (...) y reconocer el apoyo de todas las personas que han apoyado".

Explicó que a estas jóvenes se les apoya en distintas formas, como becas universitarias y otros beneficios con organizaciones y empresas que brindan sus servicios a favor de que dichas jóvenes potencien su vida hacia futuro.

El rostro juvenil de Nicaragua

Gladys Molina, Miss Teen Nicaragua 2020, también estuvo exponiendo sobre su experiencia y esas vivencias que ahora posee gracias a esa preciada corona.

"Estudio medicina, segundo año, pero he visto que Miss Teen no te detiene en nada, mi directora ha sido un apoyo incondicional para mí", dijo Molina, reconociendo que aunque ha sido un reto las actividades a cumplir, jamás ha dejado a un lado su formación académica, gracias a que Miss Teen Nicaragua es una plataforma que se adecúa a sus estudios.

Xiomara habló además del gran ejemplo que ha sido Gladys por realizar obras sociales, con una enorme solidaridad para su comunidad.

"Desde muy chiquita siempre he venido con eso de querer ayudar a las personas, que si yo tengo algo, yo puedo ayudar a esa persona con lo que yo tengo", dijo Molina, cuya vocación a la medicina es precisamente por querer auxiliar a los demás.

Convocatoria Miss Teen Nicaragua 2021

Ya en el tema para este año, Blandino indicó que habrá convocatoria oficial y habrá selección de 16 jovencitas, y todas las interesadas podrán saber los requisitos a través de missteennicaragua.com. La fecha final de recepción de documentos será el 8 de abril.

A la vez se hizo énfasis que este año sí podrá haber presencia de las famosas barras de Miss Teen Nicaragua, las mejores que hay en eventos del país. Así mismo se indicó que para este año se espera coronar a una "Abuelita Teen", que serán las jefas de barras, o jefas de campañas, eso sí todo con un orden y respeto porque se realiza en el Teatro Nacional Rubén Darío.

De fecha tentativa se informó que será en el mes de julio, algo que fue pensado desde su formación con enfoque en no afectar actividades escolares de las participantes.

Para finalizar, tanto Xiomara como Gladys invitaron a todas las jovencitas nicaragüenses que se animen y vivan una experiencia única, de formación y empoderamiento femenino.