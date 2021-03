Mujer y empresaria exitosa crea Comercializadora y exportadora D' Loza en Nicaragua

Foto: Claudia es la cabeza de una familia de pequeños empresarios/TN8

Su capacidad para poder adaptarse a las situaciones complejas y crear nuevas alternativas de negocios, han hecho a Claudia Obregón una exitosa mujer en este campo.

"Buscar una opción y creo que debemos utilizar más lo que tenemos a mano, siempre sembrado y en Estelí tenemos una finca en la cual les dije vamos a cultivar frijoles porque empecé a estudiar aprovechando el tiempo que estamos encerrados todos en la casa debido las situación desde salud; entonces aproveche para empezar investigar cuáles eran los productos, realmente me gustó mucho el frijol", expresó.

Te puede interesar: Viverista ha contribuido por 33 años a restaurar áreas deforestadas en Nicaragua

Después de 26 años en la actividad turística ofertando algunos de los servicios demandado en este sector, afectado por la pandemia, tuvo que dirigir todos sus esfuerzos en otro rumbo, así nació Comercializadora y Exportadora D' Loza, poniendo en el mercado más de cinco variedades de frijoles.

"Me aboque con el INTA para comprar semillas y sembramos y comencé a visitar a los productores cercanos a la finca para proponerles hacer una alianza para comprarles su producción, pensando más allá de la capacidad nuestra y prepararnos; obviamente, para convertirnos en una distribuidora, una comercializadora; pero también de cara a generar divisas para el país como una exportadora", manifestó Claudia.

Foto: Claudia es la cabeza de una familia de pequeños empresarios/TN8

Claudia es la cabeza de una familia de pequeños empresarios y en seis meses se han preparado para establecer con solidez su nuevo negocio en el terreno nacional y llevar sus productos más allá de nuestras fronteras.

Reuniones

"También este ciclo es la vida, incluso las profesiones, lo laboral me obligaron a pensar en otra alternativa y me di cuenta que esto también me apasiona; entonces, no tengo problemas en moverme en ningún lugar, en ningún ambiente. Este negocio es más movido por hombres incluso que el de turismo, sin embargo yo me reúno con los productores", destacó.

Foto: Claudia es la cabeza de una familia de pequeños empresarios/TN8

La generación de empleos estables también es un tema que ve con cautela, porque como todas las mujeres emprendedoras nicaragüenses les interesa aportar al desarrollo del país.

"Lo que es turismo estábamos sin hacer nada; entonces, todo ese personal que seguía con nosotros nos ha apoyado también en el proceso de irnos desenvolviéndose poco a poco el personal que ahorita es de jornada, personal que contratamos para las jornadas específicas, ya se va convirtiendo en personal de planta", indicó.