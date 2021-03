Vacunados con Sputnik V brindan su testimonio

Los primeros pacientes vacunados con la Sputnik V en Nicaragua, brindaron su testimonio, tras recibir la primera dosis de la vacuna. Foto: TN8

Los primeros pacientes vacunados el martes 02 de marzo del 2021 con la Sputnik V en Nicaragua, brindaron su testimonio, tras recibir la primera dosis de la vacuna.

Uno de ellos es el señor José Ruddy Sánchez Martínez, habitante de San Rafael del Sur, quien a sus 53 años de edad, tres veces a la semana viaja a Managua al hospital Cruz Azul a realizarse la hemodiálisis y quien ahora está agradecido por ser priorizado para la aplicación de esta vacuna.

“Mi primera impresión al recibir la noticia fue de alegría porque si nos agarra esa enfermedad nos perjudica más porque estamos más débiles, gracias a Dios que hace todo esto y el gobierno que está haciendo esto (…) hasta el día de hoy no he sentido nada negativo, hay gente que tiene miedo pero ninguna reacción negativa me ha dado, ya estamos más seguros”, expresó Sánchez.

Así mismo el señor Feliciano Francisco Aburto Reyes, de 42 años de edad, habitante de Villa El Carmen, expuso su aprobación a esta vacuna tras haberla recibido en el hospital de referencia nacional Lenin Fonseca, donde también se realiza sus hemodiálisis dos veces por semana.

“Me he sentido tranquilo, no he tenido ningún sintoma, gracias a Dios estamos tranquilos, estamos más protegidos porque esta vacuna viene a proteger, a contrarrestar este virus (…) es importante lo que está haciendo el gobierno porque nos están dando la oportunidad de seguir adelante, por eso estamos muy agradecidos”, dijo Aburto Reyes.

Ambos pacientes decidieron de forma voluntaria aplicarse la Sputnik V y recomendaron esta vacuna a la población nicaragüense y tras habérseles aplicado la primera dosis el día 02 de marzo, recibirán la segunda el día 23 de marzo del 2021, siempre con el acompañamiento y la supervisión del Ministerio de Salud.