Testimonio de una de las primeras vacunada contra el Covid-19

El equipo periodístico de TN8 visitó la vivienda de doña Josefa Reyes Hernández, de 54 años de edad, en Tipitapa, para conocer su testimonio; ella el pasado martes 2 de marzo en el hospital capitalino Antonio Lenin Fonseca fue una de las primeras pacientes vacunada de manera voluntaria contra el Covid 19, virus que causó muchas muertes en todo el mundo.

Doña Josefa Reyes Hernández, comentó que es paciente del hospital Lenin Fonseca, dos veces a la semana le hacen hemodiálisis los días martes y viernes.

Fue en dicho hospital donde recibió la primer dosis de la vacuna contra el Covid 19, señaló que en el momento que estaba conectada miró movimiento en la sala de hemodiálisis, "me imaginé que era porque la vacuna estaba llegando al hospital", aseguró que en ese momento le dio temor.

"La gente habla tanto que la vacuna contra el Covid 19 lo mataba, dije no me la voy a poner, de los nervios comencé a sudar, me puse helada como que tenía una marqueta de hielo, pero comencé a orar y le dije a Dios que me diera fuerzas, que así como me ha guardado del Covid 19 me guardará cuando me pusiera la vacuna", relató.

"Los médicos del hospital Antonio Lenin Fonseca me explicaron que la reacción que daba la vacuna era dolor en el brazo, fiebre, dolor de cabeza, si sentía algo que no era normal que fuéramos al hospital", agregó.

Seguridad para ella y su familia

Hoy da gracias a Dios, porque no le dio nada de reacción, "yo esperaba la reacción el martes, me siento bien y agradecida con Dios, con el Gobierno central y con el Ministerio de Salud, porque fui una de las primeras pacientes que recibió la vacuna contra el Covid 19 ,de manera voluntaria y gratuita", argumentó Reyes.

"Yo les digo a la gente que no tengan miedo, temor, que no se dejen llevar por lo que diga la gente, porque hay gente que no se la ha puesto, no tengan temor póngase la vacuna contra el Covid 19, se protege uno y también protege a la familia", explicó.

Cabe señalar que doña Josefa Reyes Hernández siempre hace uso de su mascarilla y el lavado de mano para de esa forma prevenir otras enfermedades.

En Nicaragua la vacuna contra el Covid 19 se está aplicando de manera gratuita a las personas mayores de edad a los que padecen de enfermedades crónicas.