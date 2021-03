MÁKOVA, un nuevo restaurante que amplía la variedad del Puerto Salvador Allende

Foto: Parte del menú que ofrece MÁKOVA/ TN8

Recorría el Puerto Salvador Allende cuando un nombre en uno de los restaurantes me llamó la atención, pues anteriormente no lo había visto y la verdad me indujo a entrar y ver que me podría encontrar, les hago referencia al bar y restaurante MÁKOVA. La verdad desde que crucé la puerta, ver el ambiente y escuchar la música me transportó a un lugar relajado y lleno de buena compañía.

MÁKOVA precisamente de esto se trata, pues atendido directamente por su propietaria, la señora Sonia Bravo, les atiende de una forma que te incita a llegar para quedarte, ya sea entre amigos o con toda la familia.

Revisando el menú y con todo lo que incluye, déjenme decirles que los precios están tan baratos que sin duda todo el que llega volverá a hacer presencia, al menos yo, ya me declaro cliente de MÁKOVA y con esos precios, ¿quién no?, no tengo la mínima inseguridad de eso.

Y ya que hablamos de menú, tienen todo tipo de carnes, res, pollo cerdo y pescado, preparados de las formas más conocidas dentro de nuestra cultura culinaria nicaragüense e incluso la forma en que son cocinados tienen ese toque que atrae al paladar de los visitantes.

Tienen churrascos, carnes a la plancha, unas buenas alitas, tostones con queso o con carne, unos surtidos con bolitas de carnes, entre otros tantos platos que solo de recordarlos se me hace agua la boca y de las bebidas ni hablar tanto alcohólicas como gaseosas y jugos, todo a precios de locura.

MÁKOVA atiende de miércoles a viernes a partir de las cuatro de la tarde y los sábados y domingos desde las 12 del mediodía. Les espera con las puertas abiertas y listos para darles la atención que se merecen y que puedan pasar un buen momento que querrán volver a repetir.