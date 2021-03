Foto: Realizan campeonato departamental escolar de natación en honor a Hugo Chávez/ TN8

Más de 300 nadadores de todas las edades, damas y caballeros, participaron en el Campeonato Departamental Escolar de Natación “Aquí Está Chávez”, con la presencia de unos 40 colegios públicos y privados.

Este campeonato departamental de natación, se desarrolló en el Complejo de Piscinas Michelle Richardson en Managua, considerada la mejor de Centroamérica.

"Damos gracias por este homenaje al comandante Hugo Chávez, en esta participación juvenil e infantil. Me parece un momento estelar y grandioso de verdadero orgullo para nuestro pueblos, porque siempre vamos a estar compitiendo", manifestó Javier Arrúe, embajador de Venezuela en Nicaragua.

A la actividad asistió Enrique Armas, Vicealcalde de Managua, quien dijo que se premió a los mejores nadadores de los colegios públicos y privados, quienes diariamente hacen esfuerzos junto a sus entrenadores para estar bien preparados para las competencias que se desarrollan en diversas escuelas del país.

Los atletas con mucha preparación dieron todo en la piscina y se empezó el campeonato con la participación de niños y niñas de 8 y nueve años de edad.

"Me siento bien con ánimo y he dado lo mejor para venir a este lugar, llevo un año de práctica, primeramente Dios me quiero llevar el primer lugar", afirmó María Guadalupe Asencio, estudiante del colegio San Sebastián público en Managua.

"Yo practico unas dos horas diarias, y espero salir victoriosa porque quiero que ese esfuerzo haya valido la pena, es una dedicación diaria, llevo dos años de nadar", comentó Adelita Báez.

A este evento deportivo, asistieron también los familiares de estos nadadores, quien en todo momento estaban animando con sus gritos desde las gradas a sus hijos o parientes.