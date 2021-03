Nicaragua actualiza cartilla sobre procesamiento de alimentos

Foto: Lanzamiento de cartilla sobre procesado de alimentos / TN8

Con el propósito de continuar promoviendo el cuido del medioambiente, el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) realizó el lanzamiento este jueves de la cartilla técnica "Buenas prácticas ambientales en el sector de la producción y procesado de alimentos con refrigerantes que no dañen la capa de ozono"

"La cartilla técnica desarrolla aspectos que van relacionados al procesado y almacenamiento de los alimentos en cuartos fríos, esto como parte de directrices técnicas para garantizar la seguridad alimentaria de nuestros nicaragüenses. El lanzamiento son directrices o líneas de trabajo que estamos impulsando para promover el uso de alternativas y tecnologías alternas a las que actualmente se ocupan, pero que tienen un cierto potencial de agotamiento de la capa de ozono y el clima", dijo Silvia Lacayo, coordinadora de la oficina técnica de ozono del MARENA.

A través de esta cartilla se pretende desarrollar aspectos relacionados al procesamiento, almacenamiento de alimentos en cuartos fríos, como una herramienta para garantizar la seguridad de los trabajadores nicaragüenses.

"Yo creo que es muy importante que el Gobierno esté introduciendo nuevas formas de aprendizaje para los muchachos, para que aprendan a proteger la parte del oxígeno, saber trabajar con los con los químicos sobre todo", comunicó Roberto Guevara Gutiérrez, instructor de Fundación Samuel, centro de formación estudiantil.

Seguridad alimentaria

El lanzamiento de estas cartillas será de manera gradual como una directriz para impulsar y promover el uso de tecnologías alternas a la que actualmente los productores utilizan.

"Así no dañamos la capa de ozono, no la deterioramos, así tenemos un aire fresco, no contaminamos lo que son las plantas, los animales, porque eso influye en el aire. Es importante tener un manual nuevo de cómo usar un refrigerante que no dañe al país, al mundo", mencionó Steven Calero, estudiante de secundaria que estuvo presente en este lanzamiento.

Con esta cartilla se persigue lograr difundir las diferentes formas para proteger el medioambiente en las áreas como escuelas tanto técnicas como primarias y secundaria.