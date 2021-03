03 de marzo: Estas son las noticias de Nicaragua con las que debés iniciar tu día

Foto: Inicio de jornada de vacunación voluntaria contra el COVID-19 / TN8

Las noticias más importantes a esta hora te las dejamos en este resumen para que inicies tu día informado con nosotros.

Incendio en el barrioJorge Dimitrov



Foto: Incendio en una vivienda del barrio Jorge Dimitrov / TN8

Cuantiosos daños materiales dejó un incendio ocurrido este martes en el barrio Jorge Dimitrov, Distrito I de Managua.

Las enormes columnas de humo surgían de dos cuartos de madera situados en el patio de la casa, por lo que habitantes no dudaron en controlar el fuego y poner a salvo a un adolescente con Síndrome de Down.

"Vive ahí mi tía, pero lo que más me preocupa es mi sobrinito que tiene Síndrome de Down. No sé si fue un artefacto eléctrico, aquí no hay tanque de gas, aquí vivien mi hermano y mi tía", dijo Laura Ocampo, quien llegó al lugar del siniestro.

Encuentran 6 cadáveres en panga en Bluefields

Foto: Imagen de la zona del hallazgo / Google Maps

La Policía Nacional y el Ministerio de Gobernación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, da a conocer a las familias nicaragüenses:

HALLAZGO DE 6 CADÁVERES EN MUNICIPIO BLUEFIELDS, REGIÓN AUTÓNOMA COSTA CARIBE SUR

El lunes 1 de marzo de 2021, a las 09:00 horas, el ciudadano identificado con iniciales M.Q.E., a través de la línea de emergencia 118, informó a Policía Nacional del hallazgo de una panga color blanco y gris, con restos humanos, localizada a 1 milla al sur de Cayo Las Palomas, zona sur de Bluefields, RACCS.

Policía Nacional captura a femicida de San Rafael del Sur



Foto: Femicida de San Rafael del Sur capturado / TN8

El sujeto que acabó con la vida de una mujer de 19 años en el barrio El Granero, municipio San Rafael del Sur, ya se encuentra tras las rejas de la Dirección de Auxilio Judicial.

José Antonio Castro Muñoz es señalado de herir gravemente a Ingrid de los Ángeles Baltodano Pérez, quien después de horas de hospitalización, se rindió a la muerte este lunes por la noche. La víctima deja dos niños en la orfandad.

Delincuente y evidencias remitidos a las autoridades competentes para su enjuiciamiento. La institución del orden reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades.

Jornada histórica de vacunación contra el COVID-19



Foto: Inicio de jornada de vacunación voluntaria contra el COVID-19 / TN8

Garantizando la salud de las familias, el Gobierno de Nicaragua a través del Ministerio de Salud dio inicio a la jornada de vacunación contra el coronavirus.

Esta vacunación se realiza de manera voluntaria y gratuita, asegurando así la salud de los nicaragüenses.

Se priorizan los sectores vulnerables como personas con enfermedades crónicas, insuficiencia renal, pacientes de oncología y con diferentes cardiopatías.