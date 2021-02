Estudiantes del Tecnológico de Idiomas reciben material educativo

Foto: Entrega de libros al Centro Tecnológico de Idiomas / TN8

El Gobierno de Nicaragua a través del Tecnológico Nacional entregó 5 mil libros al Centro Tecnológico de Idiomas para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes de inglés en sus diferentes modalidades.

En el Centro Tecnológico de Idiomas estudian más de 3 mil estudiantes de forma gratuita. Como muestra de que se aprende con calidad, este miércoles los alumnos recibieron los materiales con los cuales complementan y ejercitan su educación teórica y práctica.

“La calidad de este centro es súper buena, por eso ellos tienen un lema que dice que en este centro hay educación gratuita y de calidad; creo que la educación es muy buena y creo que no hay mal maestro sino mal estudiante porque si nosotros no ponemos empeño en lo que los maestros nos enseñan, entonces no estamos haciendo nada”, dijo el estudiante Javier Solís.

En el año se realizarán cuatro entregas a las modalidades presenciales del turno regular y de fin de semana en este Centro Técnico de Idiomas.

“Es un gran avance porque ya vamos a tener algo en qué trabajar, en qué mejorar, en qué ir viendo cada una de las clases, viéndolas a mayor profundidad, ir practicándolas, que eso viene siendo la clave para mejorar y aprender un nuevo idioma porque la práctica es la que hace al maestro”, expresó la estudiante Camila López.

Mejor aprendizaje del idioma

En total 19 mil 593 libros serán distribuidos en 39 centros del INATEC a nivel nacional, donde se imparten estos cursos.

“Esta entrega de libros les va a permitir a ellos no solamente trabajar lo que se viene recibiendo en las clases desde el inicio de nuestro año lectivo sino también acceder a la plataforma de estudios que se tiene desde la editorial que nos atiende, en conjunto con la aplicación que hace INATEC para el estudio de los protagonistas, particularmente del nivel A”, destacó el director del centro, Marvin Rivera.

“El libro permite acceder a una serie de dinámicas de reforzamiento, de bancos de audios, de actividades de gramática, de trivias que le permitan a ellos complementar ese aprendizaje que tienen en aula teórica”, puntualizó Rivera.

La inversión para la edición de este material educativo fue de más de 11 millones de córdobas.