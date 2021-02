Presidente Daniel Ortega llama a un entendimiento global para enfrentar Pandemia

Foto: Acto en conmemoración del 87 aniversario del paso a la inmortalidad del General Sandino / CCC Jairo Cajina

El Presidente de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega, junto a la Vicepresidenta Rosario Murillo y miembros del Gabinete de Gobierno; hicieron un acto este lunes para conmemorar el 87 aniversario del paso a la inmortalidad del General Augusto C. Sandino.

"Un saludo al pueblo nicaragüense en conmemoración al 87 aniversario de la muerte de mi padre, Augusto César Sandino. Patria libre o morir", dijo Blanca Segovia Sandino, hija del General Sandino, en un video que fue transmitido durante este homenaje.

Posteriormente la Vicepresidenta de la República comenzaría el acto con un fraterno saludo a la familia de Sandino, así como a la familia de la Patria Grande de Nicaragua que este héroe protegió con su vida, dejando un legado enorme para todos los nicaragüenses.

"Aquí estamos donde el pueblo ratificó la continuidad de sus triunfos, la continuidad de sus batallas; triunfos y batallas por un proyecto social de profundas transformaciones, siempre alrededor del bien común. Aquí estamos reunidos en esta plaza para conmemorar al padre de esa Revolución triunfante", dijo Murillo.

Mencionó la importancia de la paz, que tanto ha costado para Nicaragua, con Sandino iluminando esperanzas victoriosas por un mejor porvenir.

"Sandino que somos todos", enfatizó Murillo, recordando que bajo esa cultura se convierte la lucha en misión sagrada, defendiendo la soberanía y protegiendo la paz para todos los que habitan en este país. "Con Sandino sentimos orgullo nacional", ratificó.

Murillo también envió un saludo a la Juventud que siempre está presente para las "batallas de hoy, que seguiremos librando hasta que nuestra patria sea libre de pobreza (...) Aquí está nuestro General, aquí está Sandino, en la continuación de todas las batallas".

Luego envió saludos a todos los oficiales, jefes y soldados del Ejército de Nicaragua, así como a la jefatura y miembros de la Policía Nacional, hasta llegar a todos los funcionarios del Gobierno.

Palabras iniciales del Presidente Daniel Ortega

El Presidente Daniel Ortega comenzó su alocución recordando el legado inmortal de Sandino, indicando además cómo fue cobardemente asesinado por los traidores, por los vende patria.

"Él con el General Estrada y con el General Umanzor, ellos tres habían estado en esa cena que les ofrecía el presidente Sacasa (...) él vino a esa cena cuando ya prácticamente habían culminado los acuerdos de paz", dijo Ortega.

"Y las tropas yankees intentaron de todas las formas, intentaron derrotar al Ejército Defensor de la Soberanía Nacional en las montañas de Las Segovias (...) que supo defender a Nicaragua, supo hacer frente a las fuerzas mucho mejor armadas (...) Al final, no les queda más que retirarse, tuvieron que retirar a las tropas yankees, tuvieron que retirar la aviación yankee que fue utilizada aquí en esa guerra para bombardear poblados, comunidades (...) tuvieron que retirarse sin haber logrado su objetivo que es haber derrotado al Ejército Defensor de la Soberanía Nacional", agregó.

Daniel agregó que el propio Sandino sabía que ese proceso de paz no sería nada fácil, incluso que sería una batalla más difícil, por tener lidiar siempre con ciervos de los yankees.

"Pero la historia no se puede olvidar, no se debe olvidar, precisamente porque desgraciadamente esa historia se repite, y se repite mientras en el mundo tengamos potencias imperialistas", afirmó el presidente.

Posterior, haciendo un recorrido por la historia, habló de lo que ocurrió con la 2da Guerra Mundial y la guerra por armamento nuclear que se desató entre las potencias, dejando a millones de personas exterminadas de forma brutal.

"Así actúan los imperialistas, como Hitler, que es la mayor expresión de la barbarie del imperialismo occidental, pero luego estaba la competencia: el imperio yankee, y el imperio yankee logró adelantársele a Hitler y logró con científicos (...) construir la famosa bomba atómica", explicó Daniel, asegurando que Estados Unidos no resistió el hecho de querer mostrar su poderío criminal y barbárico, lanzando esa bomba en contra de dos ciudades en Japón, Hiroshima y Nagasaki, ciudades muy lejanas de los frentes de guerra.

Habló también del acto de terror con las Torres Gemelas, hecho condenable, en que murieron más de 11 mil americanos; pero que en esas dos ciudades japonesas murieron más de 250 mil personas.

"¿Dónde están los bárbaros? ¿Dónde están los terroristas? Están en Washington", dijo con aplomo.

No más agresiones de Estados Unidos

Así mismo habló del apoyo incondicional que siempre tiene Nicaragua para Venezuela y su presidente Nicolás Maduro, en que recientemente una representante de Naciones Unidas pudo hacer un informe de las afectaciones de las agresiones de Estados Unidos.

Daniel explicó "cómo el bloqueo, tan brutal como el bloqueo contra Cuba, acompañado del saqueo, del robo, de miles de millones del pueblo venezolano que están siendo robados por las potencias que se están quedando con fondos que fueron depositados en ese país, dada la riqueza de Venezuela y ahora se quedan con los fondos, con las empresas, con los negocios, es decir son saqueadores. Son gángsteres, más gángsteres que Al Capone", acotó Daniel.

"Desde esta Plaza donde nuestro hermano, el Comandante Eterno Hugo Rafael Chávez Frías, aquí expresó su solidaridad, su amor para Sandino y el pueblo nicaragüense. Le decimos Chávez, a Maduro y a Bolívar que el pueblo de Nicaragua sigue firme y seguirá firme en su acompañamiento, en su solidaridad con el pueblo y el gobierno de Venezuela. No dejaremos de clamar como lo hacíamos en todas las conferencias, clamar y reclamar que cesen las sanciones en contra de Venezuela, que cesen las sanciones contra el pueblo de Cuba", sostuvo Daniel.

Envió un mensaje al presidente Miguel Díaz-Canel, al frente del pueblo cubano, quien estuvo aportando dando la batalla por el pueblo nicaragüense. "Miguel estamos con Cuba, estamos con su juventud, estamos con su pueblo", refirió.

Pueblo que nunca baja la cabeza

Siempre hemos sido consecuentes con nuestros principios, dijo Ortega, y que este "es un pueblo pequeño (...) que nunca bajó la cabeza ante los conquistadores, cuando vinieron de España con la cruz y la espada; nunca bajó la cabeza ante el imperio yankee (...) nunca bajó la cabeza ni se pone de rodillas ante las tropas invasoras".

Habló también además de la sangre derramada, de los héroes y mártires que tienen un lugar para siempre en la historia de Nicaragua, de ese espíritu de lucha que hizo que se formara el Frente Sandinista de Liberación Nacional.

"Ese es el ser nicaragüense: es ser patriota, es ser digno, es tener dignidad, igual que Sandino y su Ejército Defensor de la Soberanía Nacional", refirió el mandatario.

Necesidad de cambios en el mundo

"Las fuerzas patrióticas en Nicaragua, las fuerzas patrióticas en América Latina y el Caribe (...) y las fuerzas imperialistas tratando de conquistar a los pueblos del mundo (...) cuánta falta hace en estos momentos un encuentro, un acuerdo, un alto al fuego en todo tipo de agresiones entre todas las naciones del mundo", dijo Ortega, asegurando que estos tiempos que se atraviesan son tiempos de cambios profundos.

Esto queda en evidencia con el virus que está destruyendo los cimientos de los intereses oligárquicos del mundo, expresó Daniel. "Millones de seres humanos quedan en el desempleo en Estados Unidos (...) en Europa (...) esta pandemia está provocando un daño irreversible, costos que no podrán ser recuperados", aseveró.

Dijo que esto que se vive en la actualidad amerita un entendimiento global, "como el que se tomó en la 2da Guerra Mundial", añadiendo que a pesar de las diferencias, las potencias tuvieron que deponer la actitud hegemónica y radical, y buscar la gran alianza en el mundo para poder enfrentar al nazismo.

"En estos tiempos que tenemos que unirnos todos a nivel global, no podemos olvidar esa foto histórica increíble pero cierta (...) ahí estaban en esa reunión histórica, ya finiquitando la guerra y firmando la paz; quiénes estaban ahí, estaba Roosevelt por los Estados Unidos, estaba por Inglaterra Churchill y estaba por Rusia, Stalin. Que no se olviden los europeos, que no se olviden los Estados Unidos que en este planeta nadie sobra, por eso es importante llegar a acuerdos (...) en ese momento de la historia que estuvo en altísimo riesgo la seguridad del planeta se dio esa gran unidad y este es un momento en que se encuentra el planeta en un grande y enorme riesgo", acotó Ortega.

Buscar soluciones en conjunto

"El arma que tenemos es enfrentarla unidos; y más allá de estas medidas, del distanciamiento, del lavado de manos, del tapabocas, la medida que realmente va a venir a proteger -como ha pasado con todas las epidemias- es la vacuna", dijo Daniel. Señaló que dicha vacuna está en manos de países poderosos y es un gran negocio para las empresas fabricantes de vacunas, con lo cual pueden poner cualquier precio.

"Tenemos que actuar con espíritu de justicia y de solidaridad para los que están con mayor fragilidad, para aplicar la vacuna. Y esto va para los países (...) en vías de desarrollo, por todas las causas conocidas provocadas por el modelo capitalista salvaje", mencionó Daniel.

"Nosotros estamos ahí haciendo esfuerzos, hemos encontrado muy buena voluntad de ponernos a disposición la vacuna de parte de la Federación de Rusia, de parte de la India y ya también de parte de la OMS (...) pero el problema ahí está que no pueden garantizar que las vacunas van a llegar rápidamente, porque primero la están aplicando en países desarrollados, porque tienen más dinero para comprar", explicó el presidente.

"Siempre está el veneno de la acumulación de riquezas contaminando una batalla donde no deberían de pesar ese tipo de actitudes", agregó.

"Es la seguridad del mundo, entonces son momentos estos donde tendrán que reflexionar (los países desarrollados), tendrán que sacar la lección que sacaron, cuando tuvieron que ir de la mano con el pueblo ruso y con Stalin, quienes eran enemigos (...) y pasaron a segundo plano sus contradicciones, eso es lo que tienen que hacer ahora en el mundo las potencias. Que busquen puntos de aproximación para que podamos salvar a la humanidad", señaló Ortega.

¡La Lucha Sigue!

Para concluir, Daniel Ortega rememoró la lucha de Sandino, manteniendo esa lucha por la paz, por la unidad de las familias nicaragüenses y que "no podemos aceptar bajo ningún punto de vista a aquellos que andan buscando al imperio para ofrecerse, para que venga a dominar Nicaragua. Eso ya no es posible, hay una conciencia en nuestro país que se manifiesta en el trabajo diario, porque este país es una excepción, porque en medio de la pandemia este pueblo no ha dejado de trabajar."

"En medio de esta pandemia este pueblo no ha dejado de construir (...) la juventud no ha dejado de estudiar (...) la cultura y el deporte se han multiplicado, los emprendimientos se han multiplicado. Esto es un pueblo que como bien dijo Darío está hecho de vigor y de gloria. ¡Nicaragua nació para la libertad, Sandino Vive, La Lucha Sigue, Patria Libre o Morir!", finalizó Ortega.