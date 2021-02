Desarrollan jornada de estudios especializados en Hospital Manolo Morales

Foto: Atención en Hospital Manolo Morales / TN8

En el hospital de referencia nacional Manolo Morales se están programando con regularidad jornadas extraordinarias para atender a una mayor cantidad de pacientes que requieren ultrasonidos, para continuar el proceso de atención y diagnósticos médicos de sus padecimientos.

Este lunes más de 80 pacientes serían atendidos por el personal del área de Radiología, donde se hacen estos estudios del tipo transabdominal.

"Como hospital estamos capacitados para hacer todo tipo de ultrasonidos, especiales, generales, de todo. Hoy la jornada consiste en ultrasonidos generales, abdominales y pélvicos, en general que es para valorar vías biliares, hígado, riñón, bazo, etc; aparte de lo que generalmente nosotros tenemos agendados vamos a realizar 80 más", manifestó la Dra. Karina Nororis, responsable del departamento de Radiología del hospital escuela.

Los pacientes que se atendieron durante la jornada fueron transferidos desde centros de salud y unidades hospitalarias para la realización del estudio, otros pertenecen al grupo que es atendido en la consulta externa de este hospital, en el que el Gobierno realiza una importante inversión para modernizar las instalaciones.

Todo es gratuito

"Es caro porque yo ya me he ido a hacer exámenes afuera y 120 dólares tiene que pagar uno para hacerse los exámenes, hasta para hacerse este para ver si no salís con cáncer, ese vale 100 dólares también y aquí yo no pago ni 1 peso; a mí me operaron de la tiroides en este hospital y es buena la atención, los doctores también", manifestó Consuelo Reyes, paciente que fue operada de tiroides en el Hospital Manolo Morales.

Foto: Atención en Hospital Manolo Morales / TN8

"Soy operada de tiroides y ahora pues me van a hacer un ultrasonido porque en un centro de salud me diagnosticaron hernia, pero vamos a ver, Dios es grande y poderoso. Me han atendido bien porque en primer lugar que no soy de aquí y me han atendido bien, me han dado buenos medicamentos", señaló la paciente Josefa Blandón.

Como resultado de estas jornadas se ha logrado disminuir la lista de pacientes en espera, una vez que se tienen los resultados también se pueden agilizar otros procesos médicos.

"Es de mucha utilidad para nuestros pacientes y también para nuestros clínicos porque con esto ellos se apoyan en el manejo de los pacientes y lo importante es que cuando el paciente ya llega a su consulta ellos llevan un resultado; por ejemplo si le sale piedra en la vesícula este paciente tiene que ser operado y ya el médico no se retrasa en programar su cirugía y completar los otros exámenes que necesita", agregó la Dra. Nororis.