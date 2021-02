22 de febrero: Estas son las noticias de Nicaragua con las que debes iniciar tu día

Voraz incendio reduce a cenizas restaurante en Managua / TN8

Gobierno de Nicaragua deposita ofrenda floral al monumento de Sandino



La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, participó junto al mandatario Daniel Ortega en la conmemoración de 87 aniversario del tránsito del General Augusto C. Sandino Foto: Cortesía

La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, participó junto al mandatario Daniel Ortega en la conmemoración de 87 aniversario del tránsito a otro plano de vida del General Augusto C. Sandino, asesinado por el dictador Anastasio Somoza García, quien a su vez, recibió órdenes de los Estados Unidos, un 21 de febrero de 1934.

Rosario con rosa en mano, depositó una ofrenda floral en el monumento del General Sandino en el mausoleo en la Plaza de La Revolución en Managua, donde descansan los restos de los Comandante Carlos Fonseca Amador y Santos López.

"Rindiendo honores a un valiente General, aquí estamos viviendo el legado el patrimonio heroico el deber de ser patrio que nos dejó Sandino y aquí estamos viviendo con fe, con esperanza, con confianza, sabemos que aquí nos ilumina un sol que no declina", dijo Murillo. Leer más

Motociclista pierde la vida al impactar contra una valla publicitaria en Villa Fontana

Foto: Motociclista muere al impactar contra una valla publicitaria/ TN8

Un motociclista fallece trágicamente al impactar contra un cartel publicitario en el sector de Villa Fontana, aparentemente el sujeto perdió el control de la moto, ya que supuestamente viajaba a exceso de velocidad y se presume que este fue el posible causante del hecho.

El ciudadano de 42 años fue identificado como Nelson Berríos y a la hora de lo sucedido se dirigía hacia su hogar ubicado en la colonia Miguel Bonilla.

"El me quiso aventajar por la derecha, yo vengo en mi carril, pero al parecer él no se fijó que la curva es muy pronunciada, se montó en la cuneta con la llanta delantera porque perdió el control de la moto, falseó y pegó de frente en el cartel, afortunadamente no pegó en la viga más grande, el pegó en la lata y fue ahí cuando se le abrió el cráneo, él llevaba puesto el casco de seguridad pero quizás no lo llevaba prensado", expresó Juan Pablo Rivera, Testigo del incidente. Continuar leyendo

En homenaje al General Sandino, depositan ofrenda floral en Managua

Juventud Sandinista que le dice "Presente, Presente, Presente" al patriota, revolucionario y héroe de la paz General Sandino. Foto: TN8

Con una flor, símbolo de paz y amor la Juventud Sandinista rindió homenaje en su 87 aniversario al paso a la inmortalidad del General Augusto C. Sandino héroe nacional, que luchó por una Nicaragua libre del imperialismo.

"A uno de los hijos más grandes que ha tenido Nicaragua, el General de hombres y mujeres libres Augusto C. Sandino. Hoy en su 87 aniversario a su gran paso a la inmortalidad nosotros como juventud le decimos presente, esta juventud que lucha, que siempre está adelante, que estudia y trabaja para que esta Nicaragua será la que es ahora, afirmó una joven sandinista.

La juventud nicaragüense hoy más que nunca se siente comprometida con los ideales y el gran legado que dejó el General de hombres y mujeres libres. Leer más

Nicaragua celebra con una serenata el 87 aniversario del General Sandino

Foto: Celebran en Managua el 87 aniversario de Sandino/ TN8

Las familias que visitaron este fin de semana el Puerto Salvador Allende en Managua, hicieron una parada en el Paseo de la Alegría donde se conmemoró con música revolucionaria el 87 aniversario del paso a otro plano de vida del General Augusto C. Sandino.

"Es algo hermoso, este gran homenaje que se le está haciendo a nuestro General Augusto C. Sandino, y estamos felices cantando y bailado aquí", expresó Guillermo Romero, poblador de Managua.

Su legado que ha dejado a Nicaragua es de patriotismo, dignidad, lealtad al pueblo, nacionalismo, y defensor de la soberanía nacional, coinciden historiadores del país centroamericano. Continuar leyendo

Voraz incendio reduce a cenizas restaurante en Managua

Voraz incendio reduce a cenizas restaurante en Managua / TN8

La mañana de este domingo se registró un incendio en el sector de Monte de Los Olivos, propiamente en el restaurante español Taska Kiko.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos se presentó al lugar para sofocar las llamas y que estas no se propagaran a las casas aledañas al lugar afectado.

"Ya la situación está controlada, al lugar se movilizaron aproximadamente 8 camiones contra incendios de las diferentes estaciones a nivel de la capital, el llamado se atendió en un aproximado de 4 minutos, a ese tiempo ya estaba cayendo la primer gota de agua aquí, y las llamas se llegaron a controlar en un tiempo estimado de 8 minutos, posteriormente realizaremos las indagaciones pertinentes para dar con las causas que originaron este siniestro" refirió el comandante Ramón Landero, director del Cuerpo de Bomberos Unificados. Leer más