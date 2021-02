Inauguran campeonato Germán Pomares Ordoñez en Juigalpa

Foto: Inauguran campeonato Germán Pomares Ordoñez/ TN8

Con un acto central en el Estadio Carlos Guerra Colindres en la ciudad de Juigalpa, Chontales se realizó el acto inaugural del campeonato de Béisbol, German Pomares Ordoñez.

La participación de las autoridades departamentales, municipales, Alcalde de Juigalpa, Profesor Erwing de Castilla Aristides, miembros de la directiva, Secretario Político de Chontales, Hallyl Navarrete, Secretario Político Juigalpa, Comisionado Mayor Douglas Madriz, Coronel Dennis Hernández, entre otros.

La Inauguración contó con la presencia de Eduardo Halleslevens, Presidente Ejecutivo de INISER Nacional y Delegada departamental Julissa Aragón, patrocinadores oficiales del Campeonato German Pomares Ordoñez .

En el primer juego Los Toros de Chontales se enfrentaron al equipo de León.



"Les damos la bienvenida a tan importante acto porque estamos abriendo los Pomares 2021, sabemos que va a hacer mejor que los años anteriores, con mejor capacidad, preparación para todos los jóvenes de todos los equipos a nivel nacional, fanáticos sean bienvenidos a este proyecto que nuestro Gobierno impulsa a nivel nacional, con más calidad, cada año"; expresó Aristides Gomez, Secretario Político Chontales.

"Soy un chontaleño puro, me siento muy feliz de estar en esta inauguración, y al mismo me siento agradecido que me hayan dado el honor de lanzar la primera bola, quiero desearle a Los Toros el mejor de sus éxitos en este campeonato" comentó, Eduardo Halleslevens, Presidente Ejecutivo INISER.



"Saludos al equipo, he visto que tienen buen ánimo para enfrentarse a los hermanos de León, va hacer un campeonato muy reñido entre 18 equipos que están participando con los mejores jugadores, les deseamos éxito, que gane el mejor" manifestó, José Figueroa, Diputado Asamblea Nacional.