BCIE reafirma apoyo a países para vacunas y reconstrucción tras huracanes

El presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, Dante Mossi, reafirma el respaldo de este organismo financiero para los países de la región en este 2021.

En el 2020 la multilateral aprobó más de 3 mil 459 millones de dólares, a pesar de las dificultades económicas y de salud pública que enfrentó la región, demostrando un sólido respaldo a los países miembros que se reafirma para el 2021 sobre todo para la lucha contra el COVID-19 y la adquisición de vacunas.

“Me hace reenfocarme más en esta lucha de Centroamérica para vencer al COVID-19 y retornar a la normalidad, si es que se le puede llamar normalidad. Por otro lado yo estoy muy contento porque entro de toda esta problemática que nos afecta el Banco no ha dejado de estar funcionando”, dijo Mossi.

Otra de las prioridades del organismo financiero para este año es respaldar los esfuerzos, sobre todo el sector público, para la reconstrucción de los daños provocados por los huracanes Eta e Iota en varias naciones, entre ellas Nicaragua.

“También apoyamos a las Mipymes y el Programa de Reconstrucción Resiliente por 2 mil 500 millones de dólares (…) así mismo estamos trabajando el tema de las vacunas, estamos trabajando en la reconstrucción por los daños causados por los huracanes Eta e Iota, particularmente en los países más afectados como Nicaragua, Honduras y Guatemala”, detalló el presidente del BCIE.

Anuncian rebaja en intereses de préstamos

También en la comparecencia virtual se anunció como una buena noticia que tras emitir el BCIE bonos temáticos en mercados globales se lograron buenos resultados, lo que se traducirá en rebajas en el fondeo que se pasa también a los países miembros.

“Entonces me complace a anunciarles de una rebaja en el interés del Banco a todos los préstamos, no solo a los nuevos sino también a los viejos, a los que están otorgados, del 0.10%. Uno dice que 0.10% no es mucho, pero ese 0.10% representa un ahorro de 10 millones de dólares al año en intereses que la región no va a pagar y esas son rebajas que el Banco pasa a los países miembros”, refirió Mossi.

El BCIE destacó que en este año del 200 aniversario de la independencia de Centroamérica seguirán trabajando en lograr que los países puedan acceder a la vacuna para salir de esta crisis sanitaria.