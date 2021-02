17 de febrero: Estas son las noticias de Nicaragua con las que debes iniciar tu día

Foto: Incendio en viviendas de León / TN8

Como todas las mañanas preparamos un resumen de las noticias más importantes que han ocurrido en el país, para que inicies tu día informado con nosotros.

Empresarios esperan construir unas cuatro mil viviendas en Nicaragua

Foto: Los precios van desde dieciocho mil hasta los cuatrocientos mil dólares/TN8

La meta para el 2021, es construir entre tres mil y cuatro mil viviendas de interés social con precios que van desde dieciocho mil hasta los cuatrocientos mil dólares, así lo anunció Félix Baltodano, Presidente de la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua, (CADUR).

"El año pasado cerramos con un poco de más de mil viviendas construidas y queremos este año triplicar esa cantidad, para alcanzar nuestra meta debe lograrse una serie de factores que están en camino, como la aprobación del fideicomiso del el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que son 171 millones de dólares, para vivienda de interés social, dependemos de ese préstamos aprobados el año pasado y esperamos que sea desembolsado en este primer semestre de este año", explicó Baltodano en entrevista con TN8. Continuar leyendo

Madres de héroes y mártires en Managua reciben paquetes alimenticios

Foto: Entrega de paquetes alimenticios en Managua / TN8

De manera mensual el Gobierno de Nicaragua realiza la entrega de paquetes alimenticios a madres de héroes y mártires. Esta mañana de martes fueron 23 madres beneficiadas, habitantes del barrio Máximo Jeréz y Oscar Turcios Sur del Distrito I de Managua.

Graciela Ortiz se mostró muy contenta con la visita que le realizó la Juventud Sandinista, quienes le entregaron hasta la puerta de su hogar su paquete alimenticio.

"Me siento muy agradecida con mi Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, esto me viene ayudar en mi economía y gracias infinitamente por que siempre me están ayudando, ya que tengo muchos años de recibir esta ayuda de manera mensual", dijo la protagonista Graciela Ortiz. Leer más

Familia que lo perdió todo en incendio recibe nueva casa en Managua

Foto: Nueva vivienda digna en Managua / TN8

El pasado 4 de febrero, Doña Xiomara Jarquín perdió su vivienda y todos sus enseres en un incendio. En menos de 15 días ya cuenta con una nueva vivienda.

Unas fotografías reflejaban cómo quedó la vivienda tras el incendio que devoró la humilde y antigua casa en la que habitaban 13 personas, incluidos menores de edad.

“Yo no estaba, la que estaba era mi hija, ella fue la que vio todo, pero cuando yo vine del mercado vi completamente en cenizas mi casa, totalmente en cenizas. Yo le doy gracias a Dios por todo y le doy gracias al Comandante Daniel y a la Compañera Rosario Murillo, por haberme hecho mi casa digna y en tres días después del incendio yo tuve una respuesta”, dijo la beneficiaria de la vivienda. Continuar leyendo

Voraz incendio afecta varias viviendas en un barrio de León

Foto: Incendio en viviendas de León / TN8

En la mañana de este martes 16 de febrero, se desató un voraz incendio en el barrio Laborío, en León, el cual movilizó a varias unidades bomberiles para controlarlo.

Al menos tres viviendas, como datos preliminares, se conoció que se vieron arrasadas por las llamas de este siniestro, por lo que rápidamente los bomberos activaron sus protocolos de emergencia para poder apagar el fuego.

De la iglesia San Juan de Dios una cuadra abajo es la dirección exacta donde ocurre esta emergencia, hasta donde Bomberos Unificados continuarían por varios minutos haciendo las labores de extinción.

Afortunadamente de momento no hay reporte de personas afectadas, más bien se ha visto la buena voluntad de vecinos que ayudaron a personas que habitan en estas casas, para que no pierdan todos sus enseres. Leer más