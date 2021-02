Nicaragüenses se dieron el sí en la edición número 18 de "Ya tu boda 2021" / TN8

400 parejas se dieron el sí en la edición número 18 de "Ya tu boda 2021", un evento totalmente gratuito que año con año realiza Tu Nueva Radio Ya en Nicaragua.

Este próximo domingo 14 de febrero a partir de las 4 de la tarde, las parejas juramentarán ante los jueces y notarios, un evento que cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Managua, y la Corte Suprema de Justicia.

"Estas parejas hoy se están comprometiendo más con ese amor, oficializando ese cariño, esa ternura y esa unión, dándole seguridad a los hijos e hijas y sobretodo también darle a la sociedad un mayor confort en el sentido de que hay un gran compromiso de los sentimientos y de la responsabilidad en el hogar, hoy sábado 3 es la firma de las actas", aseguró Arlen Hernández de Radio Ya.

Previo a este magno evento se realizó un proceso de inscripción, donde se verificó en Registro Público si las parejas no se encontraban casadas para posteriormente oficializar su unión.

Nicaragüenses se dieron el sí en la edición número 18 de "Ya tu boda 2021" / TN8

"Es una gestión legal, es decir una vez que las parejas ya se casaron y afirmaron como el día de hoy, luego se les llama para que vengan a recibir su acta de matrimonio y ya están inscritos no tienen que incurrir en gastos", agregó Hernández.

Ya tu boda, contó con presencia policial garantizando la seguridad, además las parejas, testigos y todo el personal de Radio Ya tomaron todas las medidas sanitarias para evitar el contagio de enfermedades.

"Hay seguridad, contamos con el apoyo de la Policía Nacional, hay toldos, espacios para que no haya demasiada aglomeración y de igual manera las personas que van entrando se les está aplicando alcohol", aseguró Hernández.

Felicidad de las parejas

Con alegría y seguridad las parejas comentaron que este evento es uno de los mejores ya que les garantiza un matrimonio legal y totalmente gratuito.

"Me siento feliz y contenta de poder formalizar nuestra relación como pareja, todo fue rápido y gracias a la Radio Ya y primeramente Dios que por él se permite todo", dijo Sherlin Rizo.

Te puede interesar: Una casa, el mejor regalo para celebrar San Valentín

Nicaragüenses se dieron el sí en la edición número 18 de "Ya tu boda 2021" / TN8

"Me siento feliz y contento porque desde hace tiempo he querido realizar este sueño y hasta hoy se me hizo realidad, en la radio y ahí escuché esta promoción y mi esposa pues me dijo casémonos y esto era nuestro momento", comentó con alegría el recién casado Santos Hernández.

"Fue un proceso rápido, bastante ordenado, no nos hicieron esperar mucho para que, todo muy bonito, aquí tomando todas las medidas de seguridad y yo invito a las personas a que vengan en esta próxima edición y nosotros siempre agradecemos esto gracias a Dios y gracias nuestro Buen Gobierno porque esto nunca lo vas a encontrar, es bastante bueno para nosotros el mejor de todos los tiempos", aseguró Héctor Cano.

El amor, la seguridad y la rapidez describen a "Ya tu boda 2021", un evento que año con año une a las parejas de nuestro país.