Vidrio, material para hacer obsequios hermosos en Nicaragua

Foto: Taller sobre elaboración en vidrio / TN8

Una importante charla de emprendedores en tiempos de amor, se brindó a jóvenes de Nicaragua este viernes para que se interesen en iniciar sus propios negocios.

Jóvenes de Managua participaron en el taller que les brindó Dorancé Obando, un colombiano que se dedica en nuestro país a la elaboración de diversos objetos dedicados al amor y la amistad con productos desechables, pero que ahora "tienen vida".

Este artista utilizó vidrio soplado para elaborar corazones, cisnes, rosas, entre otros, usando las candelas fundidas que muchas personas las lanzan a la basura.

"Es que toda la materia no se destruye, sino que la materia se transforma, todo tiene un valor especial, la lámparas las botan a la basura y están botando la plata. Desde que yo empecé a estudiar en Italia, trabajaba con vidrio en laboratorio y un día me dije que eso no se puede permitir, es decir se debe de dar uso adecuado, entonces me puse a hacer el experimento hasta que pude utilizar el vidrio y hacer figuras como los cisnes", dijo Dorancé Obando.

Potencial para el emprendimiento

Reconoció que en Nicaragua el único que sopla el vidrio para darle uso especial es él, y busca cómo abrir una escuela de vidrio en el país para que los niños y niñas puedan aprender a darle uso adecuado.

Mencionó que elabora cisnes a 150 córdobas, pero que es un artista polifacético, es decir que puede elaborar otros adornos para la casa.

Estos jóvenes que recibieron la charla dijeron que es importante seguir aprendiendo de las experiencias de los adultos.

"Es importante ayudarle a los demás compañeros a emprender sus propios negocios, y el fin es aprender de muchos más negocios y conocer más de lo que nos pueden ofrecer, y no quedarnos con un solo negocio, es necesario seguir emprendiendo¨, manifestó la joven Lizbeth Mendoza, quien recibió charla.