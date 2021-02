En las cámaras de TN8 se pone de rodillas, entrega anillo y pide matrimonio

Foto: Muestra de amor real en Crónica TN8.

La diferencia de edad es lo que menos importa en la relación de Doña Luz Marina Salazar de 58 años y Keneth Parrales de 46 años, los cuales tambien coinciden en que la sociedad está llena de prejuicios.

Esta feliz pareja se conoció en Facebook hace 11 años, para ese tiempo Doña Luz Marina se sentía sola y pensaba en darle cabida a un hombre en su vida, al igual que Kenneth quien buscaba una relación seria y duradera sin importar la edad, iniciando así la mejor aventura de amor, la cual fue aceptada por ambas familias.

Te interesa: Brindan charlas sobre "poesía coral" y teatro en escuelas públicas de Managua

Salazar tenía siete hijos de un primer matrimonio considerado por ella misma como tormentoso por el constante maltrato vivido, dejando un sin sabor que solo Keneth pudo quitar con sus atenciones, cuido, perseverancia y paciencia.

"Cuando mi madre estuvo grave, él me la cuidó, me llevaba comida a los hospitales, él me enterró a mi viejita, me la chineó (haciendo referencia que cargó su ataúd en el entierro de su suegra'", dijo la enamorada señora.

De rodillas al amor

Paredes no sólo sorprendió a Doña Luz Marina, sino también al equipo de Crónica Tn8, al colocarse de rodillas, con anillo en mano y pedirle matrimonio a su incondicional cónyuge quien está vez no dudo en darle el sí.

Foto: Muestra de amor real en Crónica TN8.

"Amor mío, ¿quieres ser mi esposa?... ¿Acompañarme?... En estos 11 años hemos estado en las buenas y en las malas, te amo con todo mi corazón y quiero darle gracias a Dios por este momento. Te declaro mi amor eterno Luz Marina Salazar", dijo entre lágrimas Kenneth.

"Sí quiero ser tu esposa, te acepto mi amor para toda la vida", dijo muy encantada.

Superación cada día

Más allá de una simple historia de amor hay una historia de superación.

Esta honrosa mujer es la prueba viviente que todo se logra si uno se lo propone. Desde muy joven se vio obligada a palmear tortillas pero nunca dejó a un lado su sueño de ser su propia jefa; hoy goza de un estudio fotográfico, suficiente motivo de inspiración para su ahora compañero de vida, quien llegó a la capital siendo albañil, pero que hoy es promotor de ventas de una prestigiosa empresa y gracias a esto le regaló una casa a la mujer de su vida.

"Es una mujer incondicional que ha andado conmigo, apoyándome desde que vine aquí a Managua, por que yo trabajaba en el norte. Compré una casa, me estabilicé, consegui un buen trabajo", señaló Kenneth.

Foto: Muestra de amor real en Crónica TN8.

"Mi enfermedad es cardiopatía, cuando tengo cansancio él se levanta a nebulizarme, me da mis pastillas, me hace café y me ayuda a relajarme, a calmar mi ansiedad, nunca ha renegado de mi enfermedad", dijo Doña Luz Marina.

Esta promoción de Crónica TN8 en el mes del amor y la amistad nos llevó a conocer tantas historias, llevándonos a creer que existe el amor.

Así culmina esta bonita historia de amor en la que dos personas después de tantos tropiezos (relaciones pasadas) sí tuvieron un final feliz.