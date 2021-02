Brindan charlas sobre "poesía coral" y teatro en escuelas públicas de Managua

Foto: Los estudiantes del cuarto y quinto año del colegio público Rigoberto López Pérez recibieron estas charlas/TN8

En muchas escuelas de Nicaragua, se están desarrollando talleres de "Poesía Coral" con el fin que los estudiantes, sobre todo de secundaria, quieran interesarse por estudiar en un futuro actuación y música.

Los estudiantes del cuarto y quinto año del colegio público Rigoberto López Pérez, recibieron estas charlas de parte de los miembros del grupo de teatro "Cara o Sol".

"Se está dando un taller de teatro con el fin de enseñarle a los jóvenes poesía coral, celebrando el 154 aniversario del natalicio del Príncipe de las Letras Castellanas (Rubén Darío)", manifestó Walter Rodríguez, asesor pedagógico de la oficina de educación artística y cultural del Ministerio de Educación pública de Nicaragua.

Manifestó que en otras escuelas, están otros grupos de teatro enseñando prácticas corporales, necesario para aprender más adelante otras facetas de la actuación.

"En el plan de Darío a Sandino, nosotros nos enarbolamos en el enfoque de enseñarle a los estudiantes metodologías, técnicas, lingüísticas, dialexicos para el uso correcto de los poemas de Rubén Darío", manifestó el asesor pedagógico del MINED, Walter Rodríguez.

Temas sociales

"Siento que expreso lo que siento con el teatro y me desestreso y hago lo que más me gusta, en mi casa yo lo hago aunque mi mamá me dice loca, porque afirma que yo hago malabares, pero es algo que a mi me gusta", manifestó Milery Rivas, estudiante del colegio público Rigoberto López Pérez.

"En mi caso particular a mi no me gusta el teatro y la poesía, aunque me parece agradable para mis amigos que están interesados, yo por mi parte soy más realista, y el teatro es pura ilusión", manifestó el estudiante Gerald Gómez, del instituto Rigoberto López Pérez.



En Nicaragua, el teatro no tiene mucha relevancia y lo poco que se practica es llamado teatro "callejero" con sketch de entre 15 y 20 minutos, donde abordan temas sociales como la drogadicción, prostitución, alcoholismo, entre otros temas.