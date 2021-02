Sectores nicaragüenses buscan acuerdos para aprobar salario mínimo

Nueve sectores se reunieron esta mañana en el Ministerio de Trabajo. Foto / TN8

Por quinta ocasión los nueve sectores de la mesa del salario mínimo se sentaron en las instalaciones del Ministerio del Trabajo, (MITRAB), para buscar un acuerdo que beneficie a los trabajadores.

Para los pequeños y medianos empresarios, se está proponiendo un aumento del 1% por ciento y para el resto de trabajadores un aumento del 3% por ciento.

El salario mínimo de un trabajador en Nicaragua es de 6 mil 166.22 córdobas, equivalente a unos 181.5 dólares al mes.

Estos sectores sindicales se están quejando de los empresarios de no querer aumentarles el "raquítico" salario del obrero nicaragüense.

"El sector privado es el gran ausente, no viene porque no quiso, se le manda invitación pero la culpa no es de nosotros, vamos a traer una propuesta para que este sector grande también reciba el incremento, porque recordemos que los pequeños, medianos y grandes empresarios pagan el mismo valor de la canasta básica, todos por igual", se quejó el sindicalista Luis Barbosa, de la Central Sandinista de los Trabajadores, José Benito Escobar.

Donald Baltodano, representante de la Cámara de la Construcción de la Asociación de Promoción al Desarrollo y Sostenibilidad de Nicaragua (APRODESNI), dijo que "nosotros técnicamente la tenemos soportada y llegamos al 2.9 por ciento que es promedio del incremento de la canasta básica en los últimos tres años".

Acuerdo en zonas francas

Quienes si tienen garantizado su aumento de salario mínimo es el sector de la zona franca, quienes negociaron con la patronal un aumento del 8.5 por ciento y que estaría vigente hasta el año 2022, aquí se benefician más de 100 mil trabajadores de la maquila.

"Si nosotros como representantes del sector de la maquila, ya tenemos un aumento de salario mínimo que se vence el próximo año, pero en esta ocasión, estamos manteniendo nuestra posición de un aumento del 3 por ciento para los demás sectores del país", afirmó Pedro Ortega, líder sindical de la Central Sandinista de los Trabajadores, CST.

Este aumento del salario mínimo en Nicaragua, de acuerdo a la Ley laboral, debe de entrar en vigencia el 1 de marzo de 2021.