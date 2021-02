"Para estar juntos no se necesita la firma de un abogado"

Foto: Amor florece en este matrimonio nicaragüense / TN8

Por 16 años han permanecido juntos Maribel Carera Obando y Ramón Alejandro Luna Alemán. Este bonito matrimonio trajo consigo hijos de una relación anterior, pero contrario a lo que todos puedan pensar, nunca fue un desafío ya que el amor y la paciencia pudo más.

Don Ramon logró equilibrar el tiempo como padre de sus dos hijos mayores y el tiempo como esposo, afianzando su relación con el paso del tiempo, es por esto que para Doña Maribel, el hombre con el que comparte su vida merece ser honrado y amado.

Premiada con Crónica TN8

Ella envió sus datos a la promoción de TN8 en el mes del amor y la amistad, saliendo favorecida junto al mariachi Garibaldi.

Un equipo de TN8 llegó hasta su hogar y pudo agasajar a su cónyuge, el cual recibió regalos como un certificado en taquerías Don Pipo, un ramo de rosa de Floristería Sacuanjoche y Chocolates Ozel.

"Usted sabe que todos los hombres aman de una forma diferente, él me ama con todo su corazón a su manera. No nos hemos casado por que considero que para amarse no hay necesidad de la firma de un abogado o la bendición de un sacerdote", dijo Doña Maribel.

Muy emocionado Luna agradeció el detalle de su esposa y prometió públicamente seguir con ella el resto que les queda de vida.

Ambos viven solos, lo que ha significado más tiempo para ellos, dados que sus hijos ya construyeron sus propios hogares. "Él me lleva 10 años a mí pero eso nunca me ha importado. Para el amor no hay impedimento, lo más importante es estar juntos y si se llega enfermar ahí estaré yo para él", dijo Cabrera.

Si usted desea premiar a esa persona importante, el tiempo se está acabando. Siga enviando sus datos al 7832-0088 y hágale saber a ese ser maravilloso lo que usted siente.

Quizás sea usted bien correspondido, como lo han sido estas parejas que a lo largo del mes les hemos presentado.