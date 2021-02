Embajada de Taiwán en Nicaragua certifica a estudiantes de chino mandarín

Foto: Entrega de certificados TOCFL / TN8

Autoridades de la Embajada de Taiwán y el Tecnológico Nacional, INATEC, realizaron este martes la entrega de certificados de la prueba de competencias (TOCFL) a estudiantes de chino mandarín.

Estos diplomas certifican que los estudiantes han cumplido con el nivel A1 de la enseñanza de este idioma.

Te interesa: Estudiantes de Nicaragua conocen estrategias de seguridad en el internet

"Profundizamos todo a través de estas instituciones como el INATEC, como la UNI, la UNAN, vemos ese apoyo que tiene el hermano pueblo de Taiwán y su pueblo y hoy estamos viendo esos frutos. Hablar de que se está certificando a una cantidad importante de nicaragüenses que estamos conociendo este idioma chino mandarín pero además es importantísimo hay resultados concretos", aseguró Walter Sáenz, subdirector de INATEC.

Los 17 estudiantes que recibieron los certificados son pertenecientes a la UNAN-Managua, la Universidad Nacional de Ingeniería UNI y algunos del Centro Tecnológico de Idiomas.

Aprendizaje para el mañana

"Estudiar chino mandarín es muy difícil, sobre todo en la escritura porque es muy complicada. Hoy día me siento muy contento de estar reunidos con todos ustedes los jóvenes, sobre todo para felicitarlos por estudiar el idioma chino mandarín y por aprobar este examen que no es tan fácil y también para esos jóvenes que aunque aún no han terminado ya están cerca de esta etapa de aprender muy bien el idioma chino mandarín", fueron palabras del embajador de la república de China Taiwán en Nicaragua, Jaime Chin Mu Wu.

Foto: Entrega de certificados TOCFL / TN8

De los estudiantes que hoy recibieron los certificados, siete de ellos aún continúan estudiando en curso, próximamente estos realizarán el exámen TOCFL.

"Yo quiero felicitar también a los siete jóvenes que siguen en este curso aunque no han tomado el examen pero eso yo creo que se debe felicitar por sus esfuerzos y eso le va a dar buenos resultados, bastante exitosos y también en su futuro para que sean bienvenidos todos a estudiar como becarios en Taiwán", concluyó el embajador.

El TOCFL o (Tests de chino-mandarín como lengua extranjera), es una prueba internacional que realiza año con año la embajada de Taiwán en Nicaragua para que los estudiantes demuestren sus competencias en este idioma.