Foto: Matrimonio feliz en Nicaragua / TN8

Fabio Leonardo Anderson Rodríguez, de 51 años de edad, y de oficio pintor residencial, se casó hace siete años; un 14 de febrero de 2014 con Ileana Mayela Contreras, de 49 años de edad, siendo para ellos la mejor decisión que hayan tomado en su vida.

"Es una experiencia muy bonita, y a parte que yo quería que mi boda fuera con bastante presencia y habían más de 2 mil personas y no me las doy, ahorita llevamos 32 años de 'ajuntados' y de casados llevamos siete años, yo le hice una promesa a mi esposa. Ya vamos a vivir juntos, o me enterrás o te entierro, es decir hasta la muerte", resaltó este enamorado cincuentón.

Don Fabio afirma que como toda pareja tienen sus inconvenientes, es decir que tienen sus discusiones, pero por el inmenso amor que sienten siempre se reconcilian.

"Nosotros a veces tenemos nuestras diferencias, pero al día siguiente las resolvemos, y estas discusiones ocurren también en las parejas de mucho dinero; lo que pasa que no salen a luz sus pleitos", reconoció este hombre enamorado.

En tanto Ileana Mayela Contreras, quien habita con su esposo en el barrio Memorial Sandino en Managua, dijo que echaba las "manos al fuego por su esposo", ya que considera que le ha salido muy decente, es decir que tiene ojos solo para ella.

"No soy celosa"

"Aquí estamos, hasta la fecha me ha salido bastante quieto, yo no soy celosa, pero creo que siempre tengo el control de él, siempre me doy cuenta donde anda y eso no se llama control, sino confianza", manifestó esta mujer enamorada.

Este ejemplar varón le envió estas palabras a su esposa, las mismas que hace más de 30 años se las había dicho a la mujer de su vida.

"Te amo, y espero seguirte amando hasta que Dios nos preste vida", dijo el esposo. Inmediatamente le interrumpe ella y le dice que su "negro" (moreno de piel) es lo mejor que ella se haya llevado de esa casa (casa de sus suegros).

Este 14 de febrero, otras centenares de parejas dirán "Sí Acepto", en las bodas masivas que todos los años organiza Tu Nueva Radio Ya.

Esta radioemisora lleva 18 años llevando amor al organizar estos festejos y han llevado al altar a más de 9 mil parejas.