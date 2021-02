Productos de la canasta básica accesibles a bolsillos de nicaragüenses

Foto: Mercados de Nicaragua / TN8

El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) presentó este lunes las variaciones de los precios de los 24 productos básicos de la canasta alimentaria, señalando que 14 de ellos mantienen el precio que registraron en la semana del 25 de enero.

"¿Qué productos se mantienen? Arroz en sus dos presentaciones: 70-30, 80-20, azúcar sulfitado, aceite a granel, aceite sellado, posta de res, pollo entero, muslo de pollo, pierna con muslo, pierna de pollo, pechuga, huevo mediano, huevo grande, repollo y pan", detalló Freddy Rodríguez, encargado de la Dirección General de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras del MIFIC.

Este monitoreo refleja que de los 24 productos, 22 son de fácil adquisición para las familias, dado que 14 mantienen el precio y otros ocho sufrieron una baja; los dos restantes aumentaron el costo entre 0.6 % y 1.9 %, equivalente a promedio de 1 y 2 córdobas.

"¿Qué productos bajaron de precio o se mantienen? Frijoles rojos, maíz blanco, queso seco, zanahoria, plátano, cebolla amarilla, tomate y chiltoma nataly; ocho productos que disminuyeron sus precios. ¿Y qué precios aumentaron?: la posta de cerdo y las papas", señaló Rodríguez.

Foto: Conferencia de prensa del MIFIC / TN8

Gas no subió de precio

Una buena noticia para las familias es que el gas licuado de petróleo no experimentó alza.

"Esta semana no hubo incremento y se mantiene de la siguiente manera: el de 10 libras a C$ 137.25, el de 25 libras C$ 329.25 y el de 100 libras C$ 1 mil 515", explicó el representante del Instituto Nacional Defensa del Consumidor, que realiza un monitoreo complementario sobre el comportamiento de los productos de consumo habitual en los hogares.