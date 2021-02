Atención de calidad con jornada quirúrgica del Hospital Manolo Morales

Foto: Cirugía que se desarrolla en Hospital Manolo Morales / Cortesía

Pacientes con problemas de hernia y vesícula fueron atendidos en una jornada quirúrgica programada en el hospital escuela Manolo Morales, este lunes.

El promedio de cirugías diarias en este hospital de referencia nacional es de 10; sin embargo, una vez cada semana se duplican las intervenciones para reducir la lista de pacientes en espera.

"Estos pacientes han sido captados en distintos lugares por medio de la estrategia Mi Hospital En Mi Comunidad, también a su vez por medio de la consulta externa de nuestro hospital que ellos en algún momento han asistido por el dolor y el día de hoy estaremos realizando 25 cirugías", manifestó la Dra. Ana Gabriela Morales, directora del hospital, que forma parte del MINSA.

Ambas condiciones fueron tratadas antes de llevar al paciente a un proceso crítico caracterizado por intensos dolores, vómito e incluso fiebre. La cirugía es mínimamente invasiva si el paciente puede reincorporarse a sus labores cotidianas sin demora.

"Excelentes médicos por las manos que he pasado, excelentes profesionales y me siento muy bendecida por Dios que lo hace todo perfecto. No me siento adolorida de gravedad, pero sí tengo mucha molestia, ahorita sucedió un caso de una sobrina mía que no se hacía caso y le agarró dólores, vómito en el trabajo y se la llevaron de emergencia", compartió Martha Flores, paciente que sería operada de la vesícula.

"Obviamente te va a permitir recuperarte de una manera más rápida, que el paciente se incorpora a sus labores de manera más oportuna y que obviamente los dolores sean menores y las complicaciones, como tal. Realmente debemos destacar que los equipos que se están utilizando son de alta tecnología", señaló la directora del hospital Manolo Morales.

Tratamiento oportuno

Las complicaciones a las que puede conducir la atención tardía de los problemas de hernia y vesícula pueden llegar a comprometer la vida del paciente.

"Obviamente, vienen complicaciones, hay una cantidad de problemas que pueden llegar a comprometer la vida de los pacientes si no son atendidos oportunamente", sostuvo la Dra. Morales.

Previo a las intervenciones quirúrgicas los pacientes pasan por una evaluación médica para conocer problemas de bases y situación general de salud para reducir los riesgos durante la cirugía.