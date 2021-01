Foto: MEFCCA impulsa emprendimiento cultivo de peces "Aqua Espinoza"/TN8

El Gobierno de Nicaragua continúa apoyando a emprendedores con sus negocios por medios del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa a través de "Emprendimientos creativos" en ferias y exposiciones esto con el objetivo de continuar promoviendo a las medianas y pequeñas empresas.

Roger Antonio Espinoza Sánchez de 36 años de edad propietario de "Cultivo de peces Acua Espinoza" habitante del departamento de Masaya en el municipio de masatepe es uno de los tantos emprendedores que a pesar de la crisis, no le ha impedido sacar adelante su negocio en el que labora desde hace ya 23 años.

Lee también: Supervisan proyecto de mejoramiento vial en barrio Lomas de Guadalupe

"A mí me llamó la atención el cultivo de peces desde que yo estaba pequeño porque unos amigos tenía familiares vendían peces, así fue que yo inicie. Esta idea nació desde 1992 fueron como 6 años que yo trabajé, luego lo retome en 1998 y fue cuando inicie a vender hasta ahora y en la actualidad tengo 17 especies de peces", compartió Roger Antonio Espinoza

Este emprendedor se dedica a cultivar actualmente 17 especies de peces, lo que comenzó como un pasatiempo y que ahora es un negocio que le genera ingresos.

Foto: MEFCCA impulsa emprendimiento cultivo de peces "Aqua Espinoza"/TN8

"Nosotros tenemos variedad de peces y lo vendemos de esta manera, por ejemplo si viene un cliente y me pregunta que si tengo una especie entonces yo revisó si en realidad lo tengo y asi miro y vendo los peces por tamaño y raza, ya que todos todo varían referente a su precio y la especie porque ya adulto ya tienen un precio y y ya pichón tienen otro precio", agregó el propietario de cultivo de peces Acua Espinoza.

Estos peces se venden por tamaños, razas y edades los que van desde 15 córdobas hasta 400 córdobas dependiendo al gusto del cliente.

Foto: MEFCCA impulsa emprendimiento cultivo de peces "Aqua Espinoza"/TN8

Pez piña, cabeza de León, Riunkis, pez telescopio, pez coi, barbo rosa, barbo tigre, barbo rojo, pez espada, pez chancho y pez gato son algunas de las especies que ofrece Sánchez en su negocio.

"Actualmente mi mercado principal lo tengo en mi casa pero con la ayuda del MEFCCA voy a continuar creciendo para poder poner en otro lugar el negocio y dejar mi casa como un centro de reproducción de especies y tener otro lugar donde se puedan ofertar y vender los peces", expresó Espinoza.

Foto: MEFCCA impulsa emprendimiento cultivo de peces "Aqua Espinoza"/TN8

En la actualidad Sánchez mantiene la venta y crianza de peces en su casa, pero con la ayuda del MEFCCA y el crecimiento de su negocio espera inaugurar otros puntos de venta.

"Yo me siento muy agradecido con el MEFCCA porque ellos me han ayudado muchísimo, me han ayudado a impulsar mi negocio a través de ferias, de exposiciones y de préstamos, al igual dándome a conocer y ahorita me están apoyando con un catálogo dónde voy a poner todo lo que oferto ahí van aparecer los precios y especies de peces", dijo Roger Espinoza.

De tu interés: Entregan más de 200 quintales de alimentos al Colegio 14 de Septiembre

Foto: MEFCCA impulsa emprendimiento cultivo de peces "Aqua Espinoza"/TN8

El emprendedor compartió detalles del proceso de crianza de las especies, al igual que del proceso de mantenimiento de los espacios en los que estas se desarrollan.

"Cuando tenemos crías pequeñas ellos tienen el cuido especial que se llama artemio salina y todos los compañeros que trabajan con peces pueden decir que es cierto, porque cuando están pequeños se creían con una comida especial el que es como un camarón pero microscopio qué es lo que empiezan a comer las cría durante 22 días para luego hacerles el cambio de comida de tilapia", informó.

Ferias, de exposiciones y de préstamos

"El mantenimiento del agua tiene que ser agua desclorada la que se debe dejar reposar durante 48 horas qué es lo que yo recomiendo porque muchas veces debido al alto magnitud de cloro que tiene el agua no ayuda a que los peces puedan reproducirse y fallecen y en 48 horas cuando ya está libre de cloro y pueden meter los peces y ya cuando el agua está desclorada pasa por un sistema de filtración que ayude a mantener limpia el agua", recalcó.

El propietario de "Cultivo de peces Acua Espinoza", brindó una invitación a su negocio para todo aquel interesado en adquirir una de las especies de peces que ofrece.

"Invito a todos los compañeros y colegas y a todos el pueblo de nicaragua que pueden visitar mi negocio soy de la ciudad de Masatepe, vivo del Instituto Nacional de Masatepe, 2 cuadra al norte y mi número de teléfono es 5715 28 45 y pues aquí les espero", finalizó.