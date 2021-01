MEFCCA anuncia feria alusiva al cuido del medio ambiente en Nicaragua

Foto: Invitación a feria por el medio ambiente / TN8

Con el objetivo de continuar promoviendo el emprendimiento nicaragüense, el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCCA, brindó una conferencia sobre la realización de la feria de este fin de semana en saludo a la educación ambiental: "Conservamos y Protejamos nuestro Medio Ambiente".

"Nosotros venimos a invitarle, a participar a la feria nacional en saludo a la educación ambiental y protejamos nuestro medio ambiente, la feria se estará realizando este 30 y 31 en el Parque Nacional de Ferias, que cita de los semáforos del Memorial Sandino 200 metros abajo, 300 metros al sur", expresó Bertha Álvarez, analista de mercado del MEFCCA.

Lee también: MINED y MINJUVE promoverán el deporte escolar en Nicaragua

"Tendremos una gran variedad de productos en los cuales estaremos ofreciendo gastronomía, calzado y vestuarios", agregó la funcionaria.

Distintos emprendimientos para descubrir

"Nosotros somos Dulce Creación, hacemos diferentes estilos y derivados de la panadería y pastelería, donde ofrecemos pasteles personalizados, postres, cupcakes, panes y muchos más productos", indicó Nora Sánchez, propietaria.

Foto: Invitación a feria por el medio ambiente / TN8

La feria se estará realizando los días 30 y 31 de enero en el Parque Nacional de Ferias, el que estará abierto desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche.

"Mi emprendimiento se llama Cactus y Suculentas Flowers; para estas fechas tenemos muchas ofertas y descuentos y regalitos, los esperamos en el parque de feria los días sábado y el domingo. En nuestro local encontrarán plantas exóticas nacionales, también cactus de colección y estamos a la orden", explicó Flor Rodríguez, titular de este emprendimiento.

Emprendedores nicaragüenses ofertarán sus productos a las familias donde podrán encontrar gastronomía, artesanía, floricultura, ropa y calzado a excelentes precios.

"Somos nuevos en el mercado pero contamos con nuevos diseños y calidad, nosotros vendemos ropa al por mayor y al detalle. Nosotros estamos no solamente enfocados en aquellas personas fitness, sino también muchas veces esas que no encuentran o les gusta una prenda del cual no hay de su talla, entonces nosotros les buscamos la manera de cómo poder acomodar las prendas a su gusto", dijo Vanessa Craford, emprendedora.