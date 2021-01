Foto: Casa del Maíz y Sorbetería Hormiga de Oro la opción perfecta para las familias / TN8

El grupo musical hijos del son deleitaron con músicas nicaragüenses a las familias que visitaron La Casa del Maíz ubicada en la Avenida Bolívar con una tarde bohemia, trova y balada.

Además de disfrutar la riquísima gastronomía que ofrece este lugar a base del maíz las personas a través de la música pudieron recordar la historia nicaragüense con las letras de las bellas melodías que interpretaron.

"A través de la música, la comida y este lugar; es apropiado para venir a disfrutar de la identidad nicaragüense. Los hijos del son además de la música vernácula nuestra, también tocan música popular que eso es lo que le gusta a la gente. Es muy bonito el lugar, primera vez que vengo y quise venir a darme cuenta por mí mismo y gozar un poco de esta música", comentó. Javier García visitante de la casa del maíz.

El Misterio de la Economía Familiar (MEFCCA) realiza este tipo de actividades para impulsar a estos grupos musicales que interpretan música revolucionaria y dar a conocer los maravillosos espacios de recreación familiar en la Avenida Bolívar.

"Es una cosa maravillosa, primera vez que nosotros venimos y yo tenía mucha inquietud por venir solo escuchar esa música testimonial me trae recuerdos tan tristes, pero al mismo tiempo recordar y que no se nos olvide lo que nosotros hemos pasado y me siento muy contenta de estar aquí, sobre todo venir a disfrutar de la música e igual de la comida", expresó, Lucí Martínez visitante del lugar.

Por su parte Karla Manzanares organizadora del MEFCCA afirmó "Desde el Ministerio de la Economía Familiar estamos realizando distintas actividades como: lectura de poemas, karaoke y juegos con los niños y todos los fines de semanas los estamos haciendo en las casas temáticas de la Avenida Bolívar.

Otro espacio familiar y de recreación para los niños fue la Sorbetería Hormiga de Oro donde realizaron actividades de canto, lectura de poemas y juegos infantiles para el disfrute de los más pequeños.