Foto: Inauguran "Los Muchachos", un espacio de arte y cultura juvenil/TN8

Se dio por inaugurado el espacio de arte y cultura juvenil denominada "Los Muchachos", un lugar donde la juventud podrá dar a conocer las diversas habilidades que poseen los jóvenes y que serán compartidas con todos aquellos que quieran disfrutar de este módulo. El local tendrá lugar en la tercera etapa del Puerto Salvador Allende.

Este proyecto ha sido posible gracias a la gestión del Movimiento Cultural Leonel Rugama desde el Consejo Nacional de la Juventud.

"Queremos presentar esto a las familias, al pueblo joven nicaragüense que ama la cultura, el arte y la tradición. Los muchachos será un espacio para el arte, la pintura, la música, el corte y la confección; el diseño, la lectura, para el aprendizaje; pero sobre todo para seguir venciendo, para seguir luchando, para seguir caminando en nuestra Nicaragua", declaraba Milton Ruiz, coordinador nacional de la Juventud Sandinista.

En el acto hizo presencia Esther Kuisch Larochere en presentación de la UNESCO, misma que se mostró atraída por las obras presentadas por los artistas jóvenes que dieron a conocer su arte.

"Esto es algo que va más allá de las fronteras, el arte puede hablar a cualquiera sin importar la edad de la persona, el lenguaje o el género. He visto cada obra presentada y me parecen muy bonitas. El Gobierno de Nicaragua es muy activo en esta área, me alegra mucho poder estar aquí para esta inauguración", dijo Esther. Esta instó a estos jóvenes a empoderarse para lanzarse de manera profesional en las industrias culturales y creativas.

Industrias culturales y creativas

Las pinturas que fueron expuestas agregaban el toque perfecto por la variedad de significados que estas pueden tener por los diversos artes que llegan a poseer. Sea arte figurativo o el arte abstracto, lo importante es disfrutar de las formas, los colores, que sea cada persona quien le de ese impulso a cualquier obra para darle ese significado.

Varios departamentos estuvieron representados en esta ocasión y así mismo se espera que otros se vayan uniendo para dar a conocer la calidad que tiene la juventud nicaragüense en las diversas formas de hacer arte.