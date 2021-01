Foto: Mueblería Irvin, un emprendimiento más que se oferta en el Parque Nacional de Ferias/ TN8

En el Parque Nacional de Ferias las familias pueden disfrutar de un ambiente sano y recreativo, además de eso se pueden encontrar a los más de 200 emprendedores que ofrecen su amplia variedad de productos.

Entre estos emprendedores podemos encontrar a doña Danelly Alemán propietaria de Mueblería Irvin quien cada fin de semana se encuentra en el Parque Nacional de Ferias ofertando sus bellos muebles para el hogar.

Lee también: ALMA realiza primer encuentro deportivo "Campeones del Futuro"

Foto: Mueblería Irvin, un emprendimiento más que se oferta en el Parque Nacional de Ferias/ TN8

"En Mueblería Irvin me dedico a la elaboración de muebles desde hace unos 28 años, a mí siempre me ha gustado trabajar en los muebles, yo miraba los talleres y me gustaba diseñar para luego elaborarlos, de ahí surgió mi idea de vender muebles. A pesar de la situación que estamos viviendo se ha vendido bastante lo que es los comedores, muebles de sala y sillas mecedoras", expresó Danelly Alemán, emprendedora Muebleria Irvin.

"En este negocio trabajo con mi familia, estamos ubicados en Masatepe y también en el Parque Nacional de Ferias esperando a las familias para ofrecerles un producto hermoso y de calidad a precios accesibles" añadió Danelly.

Foto: Mueblería Irvin, un emprendimiento más que se oferta en el Parque Nacional de Ferias/ TN8

Doña Danelly oferta sus productos a precios accesibles y es una de las protagonistas que cada fin de semana ofrece sus preciosos muebles en el Parque de Ferias.

"Nosotros ofertamos a las familias muebles de todo precio, que van desde los 9 mil córdobas hasta los 10 mil córdobas y de ahí dependiendo los estilos y diseños de nos pida del cliente", comentó Alemán.

De igual manera las familias pudieron disfrutar este sábado de una tarde alegre y llena de música con un concierto de cantos populares para el disfrute de los visitantes en la segunda feria del año, todo esto es parte de los espacios que brinda el Gobierno a través del Ministerio de la Economía Familiar (MEFCCA).