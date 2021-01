“Nieves“, la nueva atracción del Zoológico Nacional en Nicaragua

Foto: Tigre blanco en Zoológico Nacional de Nicaragua / TN8

El nacimiento de un tigre blanco de bengala en el Zoológico Nacional de Nicaragua se ha convertido en uno de los principales atractivos para los visitantes.

“Nieves“ a como se llama la felina de 10 días de nacida, es hija de tigres amarillos de bengala. Su madre Dalila fue rescatada de un circo en el departamento de Carazo, quien lleva gen de tigre blanco, gracias a su abuelo, por eso este resultado de pigmento blanco.

“Además de ser un atractivo es una especie no muy común, tan solo hay unos 300 en el mundo. En Centroamérica es el único nacimiento. Dalila a como se llama su mamá, una tigre amarilla de bengala lleva el gen de su abuelo. El abuelo de ella era blanco, por eso es que Nieves salió con color blanco; parió solo uno“, dijo Eduardo Sacasa, presidente de la fundación Amigos del Zoológico y el Médico Veterinario.

Cuidados especiales

La felina pesó 540 gramos al nacer, y Dalila al no producir leche la rechazó, por eso está al cuido de la administración del zoológico.

“Cuando no maman el calostro ellos están expuestos a cualquier enfermedad, ahorita él está con un catarrito y lo tenemos con tratamiento, porque nació así. Hicimos todo lo posible para que ella lo amamantara pero ella no tiene leche, hay que acordarse de que ella viene de un circo y no fue bien cuidada así que sin leche lo que estábamos haciendo es arriesgándonos a que lo matara“, dijo Sacasa.

“Nieves“ hasta los 5 meses se sumará a un espacio dentro del zoológico sumado a dos ejemplares más de tigres blancos de bengala, una especie en peligro de extinción que llegaron procedentes de México, en el año 2019.

Los cachorros de color blanco están marcados por una condición genética que elimina el pigmento del tradicional pelaje anaranjado, sin afectar sus características rayas negras, y estos son originarios del sureste asiático.

Gran atractivo

“Invitamos a las familias nicaragüenses y extranjeros a que visiten el zoológico, un momento tranquilo y atractivo y así ayudan al zoológico para sostener la alimentación de todos los animales, solo por dar un ejemplo diario un felino de estos consume entre 25 a 30 libras de carne, sin meter el que limpia y los químicos de la limpieza de las jaulas“, concluyó Sacasa.

El zoológico se encuentra localizado en el Km. 16 de la Carretera a Masaya. Toma llegar de 15 a 20 minutos desde el nuevo centro de Managua en transporte privado, por si quiere apreciar a este nuevo integrante de la familia de felinos.

La entrada general tiene un costo simbólico de 30 córdobas para visitantes nicaragüenses y 4 dólares para extranjeros.

El zoológico abre de martes a domingo de las 8:30 am a las 5:00 pm. Los lunes está cerrado al público por mantenimiento.