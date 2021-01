Nicaragua inició el 2021 con un impulso al sector turismo

Foto: Ambiente en zonas turísticas de Nicaragua / TN8

Hoteles, restaurantes y casas de alquiler con piscinas, en playas, lagos, lagunas y ríos estuvieron colmados de turistas nacionales que se han desplazado de manera masiva en estos primeros días de enero, lo que se traduce en un inminente gran impulso al sector turismo, que el año pasado se vio deprimido por la pandemia.

“Estamos animados y vemos que empezamos el año de muy buena manera, vimos los resultados de la población, vimos los resultados del mercado nacional, que salió en definitiva a recrearse en estas vacaciones de fin de año. Los resultados han sido muy buenos, reconocimiento importante a los restaurantes, hoteles y casas de alquiler, que no bajaron la guardia", expresó Antonio Armas, empresario del sector turístico.

"Aunque la población bajó la guardia, las casas de alquiler, los hoteles, los restaurantes siempre se recibía con alcohol en gel, exigían entrar con mascarilla, el personal de los mismos establecimientos turísticos siempre portaban sus mascarillas”, agregó Armas.

Con anticipación los negocios turísticos se prepararon para atender la gran demanda, contrataron a personal y adquirieron todo lo necesario para brindar comodidades a sus visitantes.

“Los resultados han sido buenos, tanto para el mercado nacional, como el mercado extranjero que también acudió a los establecimientos turísticos, entiéndase el extranjero, el residente que ya vive en Nicaragua; de igual forma que en los vuelos chárter que estuvieron viniendo, también vinieron visitantes, también vino a dinamizar las economías locales. Estamos muy entusiasmados y ya estamos planificando las actividades para la Semana Santa 2021”, adelantó Armas.

Lo más visitado en estas fechas

Los lugares más visitados que reportan ocupaciones superiores al 90 por ciento, está San Juan del Sur, Laguna de Apoyo, Isla de Ometepe, Granada y Corn Island.

“Tengo varios restaurantes en diferentes lugares de Nicaragua, fueron resultados diferentes, el 25 y el 1 la gente busca playa, en la Laguna de Apoyo estuvo a reventar, tuvimos que cerrar las puertas. Las ventas fueron espectaculares, sin tener turismo internacional, es increíble cómo la gente se movió, gastó, no tuvimos ningún incidente, ni un solo pleito, sin ahogados”, expresó Nelson Porta, propietario de varios negocios turísticos.

Entre las estimaciones preliminares, más de 1 millón de personas se movilizaron por todo el país, según tour operadores y empresarios ligados a este sector tan importante para la economía.

“Cerramos las puertas porque ya no alcanzaba la gente, no tengo queja, el turismo y la afluencia de gente, de clientes, estuvo espectacular, parecía que ya estaban abiertas las fronteras, era toda mi gente, la gente de Nicaragua, todos salieron y disfrutaron, aquí la gente ya no tiene miedo a lo que es el COVID-19”, sostuvo Porta.

Indicador

“Marzo es Semana Santa, el mes de febrero podría ser lento, pero en marzo va a reventar, ya hay más trabajo, ya hay más plata moviéndose, la gente llega. En la Laguna de Apoyo, solo el 25 de diciembre, vendimos 100 pescados enteros, a parte del resto del menú, con churrasco”, adelantó el chef.

“Se está haciendo un trabajo increíble, con lo que es la promoción al turismo, todo se promueve, eso es importante”, finalizó Nelson Porta.

Antes del 2018, el sector turismo generaba hasta 800 millones de dólares en concepto de divisas.