04 de enero: Estas son las noticias de Nicaragua con las que debes iniciar tu día

Las pastorelas visitan el Parque Nacional de Ferias

Foto: Las pastorelas visitan el Parque Nacional de Ferias/ TN8

Nicaragüenses pudieron disfrutar de una tarde llena de alegrías con la presentación de las pastorelas en el Parque Nacional de Ferias.

"Esta actividad es celebrando los tres Reyes Magos y venimos acá alegrando a toda la familia y también invitamos a toda Nicaragua que estos días que va a estar la feria abierta con diferentes opciones para que ellos vengan acá al Parque Nacional de Ferias, esto es del ballet folklórico Arte Náhuatl y andan alrededor de 25 niños y venimos del barrio Los Ángeles", aseguró Lucía Avilés.

Familias aseguraron que estos espacios son los mejores para disfrutar de sus fines de semana ya que es un ambiente sano que ofrece gran cantidad de opciones para la recreación.

"Estamos aquí felices comiendo en la feria todo lo que es nacional el cafecito, la galletita, los polvorones y aquí con mis nietas felices, hay una gran variedad de productos ya miramos todas venden gran cantidad de cosas es muy bonito", refirió Pedro Meléndez. Leer más.

Infernales llamas dejan en cenizas un bus en Las Colinas

Infernales llamas dejan en cenizas un bus en Las Colinas, Distrito V de Managua / Captura de pantalla

Las voraces e intensas llamas de fuego que iniciaron en la parte de abajo de un bus lo redujo completamente a cenizas mientras el conductor y 20 pasajeros esperaban la luz verde del semáforo en la segunda entrada a Las Colinas.

El conductor del autobús que cubre la ruta Veracruz a Managua afortunadamente logró darse cuenta a tiempo de un olor a quemado que provenía del bus y alertó rápidamente a los pasajeros a bajar de la unidad.

Las personas cercanas y los que transitaban por el lugar intentaron ayudar con baldes de agua a sofocar las infernales llamas, pero desafortunamente les fue imposible.

"Yo estaba detenido cuando siento olor a quemado y le dije a los pasajeros que no podía continuar, así que me bajé a revisar la batería para desconectar y que no se me quemara el bus, pero a pesar de mis esfuerzos fue imposible. Yo estoy muy asustado porque en los años que llevo de conductor nunca me había pasado algo así, gracias a Dios todos salimos a tiempo y estamos bien", expresó Kedri Urbina, conductor del bus. Continuar leyendo.

Nicaragua rinde homenaje al cantautor mexicano Armando Manzanero

Foto: Nicaragua rinde homenaje al cantautor mexicano Armando Manzanero/ TN8

Interpretando éxitos de la música romántica latinoamericana, Nicaragua rindió homenaje al exitoso cantautor mexicano Armando Manzanero en un concierto que unió a las familias del país en la plaza de la revolución.

"Nicaragua despunta como el primer país en América que le rinde un homenaje a ese grande de la canción romántica después de México, alguien grande como fue Armando Manzanero", indicó Román Rodríguez, Director del Teatro Nacional Rubén Darío.

"Él era uno de esos grandes compositores que estuvo cuatro veces en Nicaragua y son muchas canciones que nos vienen a nuestro recuerdo porque son canciones que han calado en el corazón de los pueblos y solo observemos la cantidad de gente que está cantando porque nuestro pueblo es romántico y también nuestros compositores se influenciaron de esos grandes compositores mexicanos", continuó Román Rodríguez,.

Manzanero estuvo hace poco en Nicaragua, presentándose en el Teatro Nacional Rubén Darío, un compositor que se caracterizaba por exaltar sus raíces en cada una de sus presentaciones. Continuar leyendo.

Familias nicaragüenses visitan este sábado la primera feria del año 2021

Foto: Familias nicaragüenses visitan este sábado la primera feria del año 2021/ TN8

Este sábado el Parque Nacional de Ferias recibió la visita de las familias que buscan una opción diferente para recrearse y disfrutar en esta temporada de vacaciones.

El Ministerio de la Economía Familiar (MEFCCA) realizó la primera feria del año 2021, donde los visitantes gozaron de bailes culturales, animación, pinta caritas y por supuesto la amplia variedad de productos que ofrecen los más de 70 protagonistas.

"Me parece una gran idea, aquí el gobierno realiza un espacio para las familias y es una gran opción para visitar en estas vacaciones vengo con toda mi familia y disfrutado mucho del ambiente seguro y agradable y además siempre hay presentaciones culturales y eso es bonito " expresó María Ruiz, visitante.

"Es increíble lo que hace el MEFCCA para garantizarnos a las familia un espacio sano para recrearnos con nuestros hijos. Esto le sirve a los emprendedores que vienen a vender sus productos ya que les ayuda a mejorar su economía", comentó Ernesto Romero, visitante. Leer más.