Foto: Familias nicaragüenses visitan este sábado la primera feria del año 2021/ TN8

Este sábado el Parque Nacional de Ferias recibió la visita de las familias que buscan una opción diferente para recrearse y disfrutar en esta temporada de vacaciones.

El Ministerio de la Economía Familiar (MEFCCA) realizó la primera feria del año 2021, donde los visitantes gozaron de bailes culturales, animación, pinta caritas y por supuesto la amplia variedad de productos que ofrecen los más de 70 protagonistas.

Lee también: Familias visitan las playas y balnearios en este período de vacaciones

Foto: Familias nicaragüenses visitan este sábado la primera feria del año 2021/ TN8

"Me parece una gran idea, aquí el gobierno realiza un espacio para las familias y es una gran opción para visitar en estas vacaciones vengo con toda mi familia y disfrutado mucho del ambiente seguro y agradable y además siempre hay presentaciones culturales y eso es bonito " expresó María Ruiz, visitante.

"Es increíble lo que hace el MEFCCA para garantizarnos a las familia un espacio sano para recrearnos con nuestros hijos. Esto le sirve a los emprendedores que vienen a vender sus productos ya que les ayuda a mejorar su economía", comentó Ernesto Romero, visitante.

Foto: Familias nicaragüenses visitan este sábado la primera feria del año 2021/ TN8

"Pues es de gran ayuda para mí porque vengo a ofertar mis productos y así me va muy bien. Las familias han venido a comprar y no me puedo quejar, han ido muy bien las ventas, esté impulso que me dá el Ministerio de la Economía Familiar me viene ayudar demasiado a sustentar los gastos de mi hogar y sacar adelante a mi familia", compartió Katherine García, emprendedora.

En el Parque Nacional de Ferias se puede disfrutar de un ambiente agradable y sano para las familias, dando así una alternativa diferente de diversión y entretenimiento a los visitantes.

De esta manera el Ministerio de la Economía Familiar (MEFCCA) inicia con las diferentes ferias para este año, invitando a las familias y a protagonistas a ser partícipes de estos eventos.