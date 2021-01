Nace en Nicaragua la primer bebé del 2021

A las 1:40 am de este 1 de enero de 2021 nació en el hospital Bertha Calderón la primera bebé del año / Fotografía: Alicia Martínez-TN8

A las 1:40 am de este 1 de enero de 2021 nació en el hospital Bertha Calderón la primera bebé del año, nombrada Nisse Saraí con un peso de 3,410 gramos, hija de la joven María de Los Ángeles Aguirre Dávila.

"Por eso el día de hoy estamos compartiendo con ella, con su mamá, saludándola. Le trajimos un cariñito que sabemos que le va a ser de mucha utilidad tanto para ella como para su bebé; y hablando con ella, platicando sobre los cuidados que tiene que tener con su bebé sobre todo porque es mamá primeriza. Ella nos expresaba con mucho sentimiento lo que está sintiendo en estas primeras horas que es mamá, una mamá que está recién comenzando a sentir el cariño al niño y amor de ver cómo está y gracias a Dios tanto la mamá como la niña están muy bien", aseguró la Dra. Carmen Cruz.

La joven madre agradeció la atención brindada por el personal médico, asegurando que gracias a ello su parto fue rápido y su bebé se encuentra en las mejores condiciones.

Te puede interesar: Proyectos sociales no se detuvieron en Nicaragua a pesar de la emergencia nacional

#Nicaragua | A las 1:40 am de este 1 de enero del 2021 nació en el hospital Bertha Calderón la primera bebé del año, nombrada Nisse Saraí. Pesó 3,410 gramos. Hija de la joven María de los Ángeles Aguirre Dávila pic.twitter.com/Cn6R8pLDkK — TN8 Nicaragua (@canaltn8) January 1, 2021

"Doy gracias a Dios por esta gran bendición que me mandó y también agradezco a nuestro presidente, gracias por esta bendición que me mandaron. Es mi primer bebé y me siento feliz porque llegó muy sanita, su nombre significa Dios", fueron palabras de la ahora mamá, María Aguirre.

Nacimiento de un varón

En el hospital capitalino, entre las 07:00 y 08:00 de la mañana se registró otro nacimiento, esta vez de un varón.

"Me están informando que ya nació el bebé pero que todavía la mamá está en el proceso de la cirugía y entonces prácticamente hasta las 8:30 a 9 de la mañana tenemos dos nacimientos en este hospital y que gracias a Dios tanto mamá como bebé están en muy buenas condiciones y eso es lo más importante que van a poder compartir la alegría con toda su familia", concluyó la Dra. Cruz.