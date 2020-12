Emprendedores conocen cómo impulsar sus negocios en las redes /

Las redes sociales son un importante aliado para los emprendedores nicaragüenses por esta razón el Ministerio de la Juventud desarrolla capacitaciones, en las que les brinda los conocimientos que les permitan utilizar de manera efectiva estas plataformas.

"Estamos realizando esta capacitación con Nuevas Esperanzas, donde se les va a brindar las herramientas necesarias para que los emprendedores puedan promover sus productos a través de las redes sociales. Sabemos que estamos en una temporada fuerte donde los emprendedores ahorita aprovechan a dar a conocer sus productos", señaló Kevin Guevara, de la Dirección de Innovación y Creatividad Juvenil, del MINJUVE.

"Simplemente es tener la disposición y la voluntad de venir para ser capacitados, esta capacitación del día de hoy es para saber cómo impulsarlo más, cómo venderlo porque quizás mi producto es muy bueno, pero si yo no sé tomar buenas fotos, no sé hacer buena publicidad tal vez mi producto no puede llegar a más personas", manifestó Bayola Cedeño, propietaria de Cookies Bakery Nicaragua.

La asesoría es compartida por emprendedores que manejan de forma exitosa los procesos para promover productos a través del mundo digital.

"En la Play Store como en las App Store, por ejemplo, hay aplicaciones para quitar fondo blanco o dejar en png ciertas imágenes o crear tus logos, hacer una pequeña edición de vídeos o fotográfica; no necesitas una PC con gran rendimiento para hacer ese tipo de cosas", explicó Bryan Martínez, a cargo de la capacitación desarrollada este martes.

En las sesiones participan emprendedores que se han sabido desenvolver en el mercado y otros que están apostando a este método, bastante fortalecido por diversas instituciones en el país.

Eliza Cruz es una joven que recientemente inició a ofrecer servicios de belleza y está muy interesada en aprender todas las estrategias para hacer crecer su cartera de clientes.

"Queremos crecer, verdad, como negocio con el apoyo del Ministerio de la Juventud en capacitaciones. Algunos compañeros se han tenido más experiencia y han estado en ferias, pues, yo aún no he tenido la oportunidad pero confío que si la voy a tener", indicó.