Foto: Familias visitaron este fin de semana el Parque Nacional de Ferias despidiendo el 2020 /TN8

Una gran afluencia de familias Nicaragüenses asistieron este domingo al Parque Nacional de Ferias para disfrutar de la "Feria Despidiendo el año en Victoria y Prosperidad ", que contó con presentaciones culturales y un show de luces.

En esta feria los protagonistas pudieron ofertan su gran variedad de productos a los nicaragüenses que asistieron al Parque Nacional de Ferias para disfrutar de un ambiente seguro y poder realizar sus compras.

"Ha venido bastante gente, me alegro pensé que por ser cierre no íbamos a tener afluencia de familias pero gracias a dios han pasado y han comprado sus vinos. Me parece excelente esta iniciativa del Ministerio de la Economía Familiar de hacer un gran evento y darnos una oportunidad más de vender nuestros productos a los nicaragüenses que nos visitan", afirmó don Ramiro, propietario de Vinos Ramiro.

Al ritmo de la agrupación musical Fusion 4 los visitantes disfrutaron de un concierto y del ambiente fiestero que se vivió con la última gran feria realizada por el Ministerio de la Economía Familiar (MEFCCA).

"Me parece una buena opción para las familias ya que traemos a nuestros niños y podemos pasear en unidad, de igual manera es una gran oportunidad para los pequeños empresarios de venir y promover sus negocios para que este fin de año puedan cerrarlo con muy buenas ventas, espero que este año que viene siga habiendo muchas ferias para las familias y los emprendedores", expresó Argentina Hurtado, visitante.

Presentaciones culturales

Ya para despedir de manera grande y colorida las familias pudieron admirar un show de luces pirotécnicas como acto final concluyendo así las diferentes ferias que se han venido desarrollando durante el año.

De esta forma el Ministerio de la Economía Familiar (MEFCCA) cierra las acciones en este año 2020 preparándose para las distintas ferias y actividades de cara al año 2021.