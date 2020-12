Títulos de propiedad entregados a miembros retirados del Ejército

Foto: Entrega de títulos de propiedad a retirados del Ejército / TN8

Este sabado se realizó en el Ministerio de Gobernación (MIGOB) la entrega de alrededor de 164 títulos de propiedad a miembros retirados del Ejército Popular Sandinista.

"Hoy estamos haciendo la entrega de 164 nuevos títulos de propiedad a compañeros que representan a los núcleos familiares, estas propiedades de las que hoy estamos haciendo entrega les viene a dar mayor seguridad en su parcela o vivienda para que puedan ejercer sus labores productivas, o bien para que con sus núcleos familiares puedan gozar de una vivienda propia", afirmó Jeaneth García, funcionaria de la Procuraduría General de la República.

"Esta es una demanda histórica los compañeros retirados de las armas viene luchando por obtener este beneficio esto nos indica el nivel de compromiso que tiene este Gobierno por cumplirle a ellos", añadió Garcia.

De esta forma el Ministerio de Gobernacion (MIGOB) en conjunto con la Procuraduría General de la República restituye el derecho a un título de propiedad, garantizado los derechos a familias de los municipios Tipitapa, Tola y San Marcos.

Restitución de derechos

"Con este título se nos está dando un reconocimiento del esfuerzo que se hizo para liberar años atrás nuestra Nicaragua, estos son proyectos que se están llevando a cabo que en aquel entonces fue la razón del por qué un día nosotros tomamos armas para liberar el país. Hoy se están reivindicando nuestros derechos y alcanzando un logro. Yo antes no tenía nada y ahora me están haciendo acreedor de mi título que me adjudica como dueño de mi propiedad", expresó José Antonio Urbina, beneficiado.

"Gracias al Comandante Daniel y la compañera Rosario por estar restituyendo nuestro derechos, ellos siempre nos han tomado en cuenta. Gracias por acordarse de nosotros, este título es un estímulo grande que nos están entregando al reconocimiento por los años que hemos estado en combate al lado de nuestro Presidente", comentó Francisco Cárcamo, beneficiado.

Los 164 miembros retirados del Ejército Popular Sandinista ahora pueden contar con su título de propiedad que los avala como dueños legítimos de su parcela todo esto gracias al trabajo que realiza el Gobierno de Nicaragua en beneficio de estos retirados de guerra.